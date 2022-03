Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Settore del campo che la Vecchia Signora vorrebbe rinforzare nella prossima sessione estiva è la trequarti. La dirigenza juventina sta monitorando diversi profili che possano alzare la qualità negli ultimi trenta metri. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Angel Di Maria, fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, che a fine anno potrebbe salutare Parigi e iniziare una nuova avventura europea.

Secondo il portale El Nacional, El Fideo sarebbe stato proposto a diversi top club europei tra cui anche la Juventus, che starebbe prendendo in considerazione la candidatura dell'argentino per dare esperienza, qualità e personalità alla trequarti bianconera. La Vecchia Signora non è il solo club interessato a Di Maria: infatti, sul campione albiceleste ci sarebbe l'interesse anche di due top club spagnoli come il Barcellona di Xavi e l'Atletico del Cholo Simeone.

Juve, possibile sondaggio per Bajrami

Oltre a idee che riguardano calciatori internazionali, la Juventus sta monitorando anche profili del campionato italiano, che si stanno ritagliando uno spazio importante in questa annata di Serie A.

Tra questi, c'è sicuramente Nedim Bajrami, trequartista albanese e faro dell'Empoli di Andreazzoli. Il fantasista dell'Empoli ha contribuito ai buoni risultati della compagine toscana con sei reti e prestazioni importanti che hanno attirato l'interesse dei top club italiani. La dirigenza toscana valuta il calciatore 15 milioni di euro.

La Juventus sembrerebbe molto interessata al numero dieci, ma deve fare i conti con l'interesse del Napoli di Luciano Spalletti che sta valutando diversi profili per il dopo Insigne, della Roma di Josè Mourinho a caccia di giocatori di qualità per la prossima stagione, e soprattutto della Lazio di Maurizio Sarri che chiede alternative importanti, per competere su più fronti.

Juve, idea Marcos Antonio

Oltre agli acquisti nella prossima sessione estiva di Calciomercato, la Juventus sta pensando di rinforzare il centrocampo già in questo preciso istante. Visti gli infortuni di due pedine importanti come Denis Zakaria e Weston Mckennie, la Vecchia Signora potrebbe ritornare sul mercato per puntellare la mediana a disposizione di Allegri.

Il nuovo nome è quello di Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe 2000 che potrebbe svincolarsi dallo Shakthar Donetsk, vista la grave situazione che sta vivendo l'Ucraina. La Juventus sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di prelevare il mediano brasiliano, così da regalare una nuova pedina ad Allegri per il centrocampo.