La Juventus dovrà definire in questi giorni il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Dopo aver confermato tramite l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene il mancato prolungamento del contratto di Dybala la società bianconera incontrerà i vari Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio per decidere insieme il loro futuro professionale. Si è parlato molto negli ultimi giorni del colombiano e della possibilità di rimanere alla Juventus. La volontà del giocatore, come più volte dichiarato, è quella di proseguire nella società bianconera anche diminuendosi l'attuale ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione.

A parlare del prolungamento di contratto del colombiano di recente è stato Luca Momblano. Il giornalista sportivo ha sottolineato che l'offerta della Juventus non sarà negoziabile e dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Da valutare se sarà offerto un contratto per una stagione con opzione per quella successiva o direttamente un'intesa contrattuale fino a giugno 2024. Secondo Momblano, gli agenti sportivi sarebbero un po' preoccupati dalla volontà della società bianconera, che ha sorpreso un po' tutti con il mancato prolungamento del contratto a Dybala.

La Juventus potrebbe offrire a Cuadrado circa 3 milioni di euro a stagione

''Con la Juve non si tratta. L’offerta che presenteranno, non sarà negoziabile.

Pare che a Cuadrado la Juve voglia fare un prolungamento a tre milioni di euro''. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al prolungamento di contratto di Juan Cuadrado. Il giornalista sportivo ha sottolineato che la società bianconera non sarebbe disposta a negoziare lo stipendio e 3 milioni di euro è la somma che sarebbe pronta a pagare per l'ingaggio del colombiano.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Anche qui gli scenari stanno cambiando: gli agenti sportivi del colombiano stanno cominciando ad insospettirsi''. Parole importanti che testimoniano la volontà della Juventus di diminuire il monte ingaggi dopo che nelle scorse stagioni sono stati pagati stipendi pesanti a giocatori che non hanno dato un grande contributo in bianconero.

Basti pensare ai vari Adrien Rabiot e Aaron Ramsey ma anche ad Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà definire anche il futuro professionale degli altri giocatori in scadenza a giugno. Si parla di Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Tra questi quello che ha maggiori possibilità di rimanere è il terzino, il portiere potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale da titolare. Per quanto riguarda il centrocampista, la Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più bonus, molto meno rispetto ai 4 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera.