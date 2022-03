La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. La società bianconera starebbe lavorando ad un alleggerimento del monte ingaggi e potrebbe cedere tutti quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Alex Sandro, Rabiot e Arthur Melo, oltre a Paulo Dybala, che non prolungherà il contratto con la società bianconera. A proposito dell'argentino si parla già del suo possibile sostituto. Potrebbe essere Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista potrebbe essere uno dei tanti acquisti italiani della Juventus del Calciomercato estivo. Piace molto Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato 20 milioni di euro, ma anche Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain. Nonostante un contratto lungo con la società francese, a 12 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe decidere di acquistare il portiere nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta per Szczesny. L'arrivo del portiere della nazionale italiana si concretizzerebbe però solo se dovesse essere dato in prestito dal Paris Saint Germain. Inoltre, il giocatore dovrebbe accettare una diminuzione dell'ingaggio rispetto a quello che attualmente guadagna con i francesi.

Juventus, potrebbe arrivare di Donnarumma in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus in caso, di partenza di Szczesny, potrebbe puntare Gianluigi Donnarumma. Il portiere potrebbe arrivare nella società bianconera nel caso in cui il Paris Saint Germain decidesse di lasciarlo partire in prestito. Attualmente guadagna 12 milioni di euro a stagione, ingaggio che difficilmente la Juventus pagherebbe in questo momento.

Per questo dovrebbe accettare una diminuzione di stipendio per potersi trasferire nella società bianconera. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di fare una nuova esperienza professionale, anche perché è stato uno dei più criticati negli ultimi mesi dopo l'errore nell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Le principali esigenze della Juventus però rimangono quelle di rinforzare centrocampo e settore avanzato. Si è parlato del possibile arrivo di Jorginho dal Chelsea e di quello di Nicolò Zaniolo dalla Roma. La società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con una mezzala d'inserimento. A tal riguardo il preferito sembra essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Arriverebbe senza prezzo di cartellino ma il suo ingaggio stagionale non agevola il trasferimento alla Juventus.