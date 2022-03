Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Le parti non hanno trovato un accordo e l'argentino a fine stagione lascerà i bianconeri a parametro zero. Questa mattina, 21 marzo, è andato in scena l'incontro tra l'agente del giocatore e la Juventus. Il summit non è andato per il verso giusto e dunque si è arrivati ad una fumata nera. Adesso resta da capire come verrà gestito il finale di stagione. La Juventus ha presentato un'offerta al ribasso a Paulo Dybala che evidentemente non ha gradito e si è arrivati ad una rottura. Questo sarà un duro colpo soprattutto per i tifosi juventini che speravano in un lieto fine tra le parti.

Dybala - Juventus sarà addio

Oggi 21 marzo è stata una giornata decisiva per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala. L'argentino ha deciso: lascerà la Juventus. Dunque, la Joya andrà via a parametro zero. Adesso resta da capire se il club bianconero vorrà fare qualche comunicazione ufficiale e se soprattutto avrà già un piano B. Infatti, a fine stagione la Juventus dovrà acquistare un giocatore che possa avere quella stessa qualità che ha Paulo Dybala. Inoltre, per Massimiliano Allegri non sarà facile gestire questo finale di stagione. Perché chiaramente l'argentino sapendo di andare via potrebbe non avere le giuste motivazioni. Dunque, non sarà un semplice capire come le parti vorranno procedere in questi ultimi mesi.

Rottura totale

In questi mesi, la Juventus e Paulo Dybala si sono incontrati diverse volte per cercare un accordo per il rinnovo di contratto. In autunno sembrava che le parti fossero riuscite a trovare un accordo, poi, però, i bianconeri hanno avuto dei dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore e hanno voluto cambiare le carte in tavola.

Le parole di Maurizio Arrivabene non avevano lasciato ben sperare e avevano fatto intendere che si poteva arrivare ad una rottura. Dopodiché, oggi 21 marzo, le parti si sono ritrovare senza trovare un accordo. Adesso la Juventus starebbe già pensando al futuro e in particolare avrebbe messo nel mirino Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma sembra essere l'obiettivo numero uno dei bianconeri.

La Juventus avrebbe già avuto diversi incontri e ora la dirigenza juventina sarebbe pronta ad dare un'accelerata con la Roma. In ogni caso, non resta che attendere di capire come evolverà anche questa situazione. La sensazione è che la Juventus voglia rinforzare in modo piuttosto importante il centrocampo. In attacco, invece, la certezza è Dusan Vlahovic, ma resta da capire chi prenderà il posto di Paulo Dybala e se i bianconeri punteranno ancora su Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito ma la Vecchia Signora starebbe lavorando per la conferma.