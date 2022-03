Roma-Atalanta si sfideranno sabato 5 marzo alle ore 18 per una partita chiave in lotta Champions League. Le due squadre sono distanti solamente 3 punti in classifica e la sfida di sabato potrebbe essere decisiva per l'accesso diretto ai gironi di Champions League. Molti dubbi per la formazione titolare di Mourinho, che non sarà presente sulla panchina in quanto deve ancora scontare la squalifica rimediata in casa contro il Verona. L'unica certezza sarà Abraham in attacco, che nell'ultima gara contro lo Spezia ha segnato il rigore decisivo per i 3 punti.

Meno dubbi per Gasperini, che in attacco potrebbe puntare su Muriel, il quale dovrebbe partire titolare nella formazione iniziale.

Probabile formazione titolare Roma

Per quanto riguarda la squadra di casa, José Mourinho dovrebbe schierare il classico 3-4-2-1 visto nelle ultime giornate. Tra i pali confermato Rui Patricio. Davanti a lui, nella difesa a tre, dovrebbero essere schierati Mancini, Smalling e Kumbulla. Davanti la linea difensiva non ci dovrebbero essere dubbi riguardo la presenza di Cristante e Veretout, con Karsdorp ed El Shaarawy che dovrebbero essere i prescelti per la fascia. In attacco, Mkhitaryan, preferito a Zaniolo, con cui è in ballottaggio, e il capitano Pellegrini dovrebbero precedere Tammy Abraham, confermato come punta.

Per quest'ultimo, finora 3 assist e 12 gol, di cui l'ultimo, decisivo per la vittoria finale, segnato in extremis nell'ultima partita fuori casa contro lo Spezia.

Questa, quindi, la probabile formazione titolare schierata da Mourinho: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.

Formazione probabile dell'Atalanta

Pochi dubbi per quanto riguarda la probabile formazione titolare scelta da Gasperini, che ha ritrovato una vittoria netta per 4-0 contro la Sampdoria dopo la sconfitta per 1-0 ricevuta a Firenze, contro la Fiorentina, lo scorso 20 febbraio. Anche Gasperini sembra voler confermare lo stesso modulo adottato da Mourinho, ovvero il 3-4-2-1.

In porta confermato Musso, con Palomino, Demiral e Djimsiti a difendere la porta bergamasca. Davanti la linea difensiva, Freuler e De Roon dovrebbero essere i preferiti al centro di centrocampo, con Zappacosta e Maehle come ali a fornire supporto all'attacco. Quest'ultimo, composto da Muriel come punta, con Koopmeiners e Malinovskyi a precederlo.

Ricapitolando, questa dovrebbe essere la formazione titolare schierata in campo da Gian Piero Gasperini (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.

Precedenti incontri tra le due compagini

Per quanto riguarda gli ultimi 5 incontri che hanno visto i giallorossi contrapporsi ai neroblu, i risultati sono stati piuttosto altalenanti, con l'Atalanta che ha avuto la meglio in 3 incontri su 5. Nell'ultimo incontro, disputato il 18 dicembre 2021, la Roma ha ottenuto una vittoria netta per 0-2. Un solo pareggio invece, per 1-1, negli ultimi 5 incontri, risalente al 22 aprile 2021.