Giovedì 10 marzo alle ore 18:45 la Roma giocherà in Olanda contro il Vitesse l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Nella probabile formazione scelta da Mourinho, non dovrebbe esserci spazio per il turnover. Confermati, tra gli altri, in attacco Zaniolo e Abraham, che, lo scorso sabato, hanno permesso ai giallorossi i tre punti in campionato contro l'Atalanta.

Le due squadre, Roma e Vitesse, non si sono mai scontrate nel corso della loro storia. La gara di ritorno si giocherà poi giovedì 17 marzo a Roma.

Possibile formazione Vitesse

Per quanto riguarda la probabile formazione dei padroni di casa, arrivati secondi nella fase a gironi, con quattro punti di distacco dal Rennes, classificatosi primo nel gruppo, il modulo scelto sarà probabilmente un 3-1-4-2. A difendere i pali della formazioni olandese sarà Houwen. Difesa a tre con Oroz, Doekhi, Rasmussen. Tronstad come unico uomo davanti la linea difensiva, davanti a lui Dasa, Wittek, Bero e Domgjoni. Attacco a due composto da Frederiksen e Grbic.

Thomas Letsch, allenatore del Vitesse dovrebbe quindi puntare sul 3-1-4-2: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Tronstad; Dasa, Wittek, Bero, Domgjoni; Frederiksen, Grbic.

Probabile formazione Roma

Per quanto riguarda l'undici titolare che sarà schierato giovedì sera in Olanda da parte di Mourinho, dovrebbero esserci pochi cambi rispetto alla formazione vista sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta, partita vinta per 0-1 dai giallorossi, permettendo di raggiungere i bergamaschi al quinto posto ed essendo, quindi, ancora in corsa per l'accesso alla Champions League nella prossima stagione.

Il modulo adottato da José Mourinho sarà, quasi sicuramente, un 3-4-2-1. In porta, a difendere i pali della compagine giallorossa, sarà confermato Rui Patricio. La difesa sarà formata dal trio che nell'ultima partita ha permesso alla Roma di non subire gol, ossia Mancini, Smalling e Kumbulla. Davanti a loro il centrocampo a quattro sarà composto da Cristante e Veretout al centro, con Karsdorp ed El Shaarawy come ali.

In attacco, dietro Abraham, unica punta, dovrebbero essere confermati Pellegrini e Zaniolo. Con quest'ultimo, in particolare, Tammy Abraham ha dimostrato grande intesa, soprattutto nell'ultima partita contro l'Atalanta.

Mourinho dovrebbe quindi puntare sul 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini, Abraham.