L'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Potrebbero esserci degli innesti in tutti i reparti ed il mercato potrebbe essere finanziato dall'addio di Lautaro Martinez. L'argentino, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2026, sta deludendo negli ultimi mesi e potrebbe giocare nell'Atletico Madrid nel prossimo anno. Il club allenato da Simeone vorrebbe ringiovanire il reparto e sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da circa ottanta milioni di euro, cifra che indurrebbe i nerazzurri a formalizzare la cessione, anche per concretizzare una netta plusvalenza.

Per l'attacco, i dirigenti milanesi avrebbero messo nel mirino varie opzioni. Il primo nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo che costerebbe circa quaranta milioni di euro. Nell'operazione si potrebbe inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese degli emiliani. L'idea di Marotta sarebbe anche quella di ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero. L'argentino, che chiederebbe circa dieci milioni di euro annui, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, e potrebbe trasferirsi a Milano se gli venissero garantiti circa sette milioni di euro più bonus.

L'Inter penserebbe a Lukaku, David e Dybala

Il sogno del club presieduto dagli Zhang sarebbe sempre Romelu Lukaku.

Il belga non sta vivendo un buon momento dopo l'approdo al Chelsea, infatti, non si è mai inserito nei dettami tattici di Thomas Tuchel che potrebbe dare il suo consenso alla cessione in estate. Il centravanti ritornerebbe all'Inter, che potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto anche se il vero problema sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente (circa quattordici milioni di euro).

La grande suggestione sarebbe, sempre se dovesse partire Lautaro Martinez, Jonathan David. Il calciatore del Lille avrebbe però una valutazione di circa ottanta milioni di euro e piacerebbe a molto top club europei. L'attaccante, che dovrebbe lasciare la Francia a fine stagione, avrebbe espresso la volontà di tentare l'avventura in Premier League, ma Inzaghi lo desidererebbe come seconda punta nel suo 3-5-2.

Marotta sarebbe molto vicino a Bremer

Il club nerazzurro avrebbe accelerato i contatti per Gleison Bremer. Ci sarebbe stata già un principio di accordo con il difensore che avrebbe dato la sua parola per il trasferimento alla Pinetina nella prossima stagione. Dovrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij, vicino al passaggio in Premier League. Il brasiliano, che piace anche al Milan, avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro.