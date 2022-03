La Juventus, in queste ore, sta preparando le ultime strategie di gioco prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per la partita contro i toscani, Massimiliano Allegri deve fare i conti con l'emergenza e in modo particolare deve fare a meno di nove giocatori. Per la gara contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha convocato Leonardo Bonucci ma il difensore non potrà essere utilizzato perché non è al meglio. Dunque, il tecnico della Juventus avrebbe deciso di passare al 3-5-2, per arginare l'emergenza. Massimiliano Allegri si affiderà probabilmente ad una difesa composta da Danilo, Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio.

La Juventus cambia assetto tattico

La Juventus, in queste settimane, è alle prese con diversi infortuni. Massimiliano Allegri non può contare su Kaio Jorge, Federico Chiesa, Weston McKennie, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Alex Sandro, Denis Zakaria, Daniele Rugani e Giorgio Chiellini. Per questo motivo, nel match contro la Fiorentina, a disposizione della Juventus ci saranno i giovani Stramaccioni, Miretti, Akè e Soulè. Mentre per la partita del 6 marzo contro lo Spezia recupereranno Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Dunque, in Coppa Italia, gli uomini a disposizione saranno contati e questa influenza anche le scelte di formazione.

Massimiliano Allegri punterà su un 3-5-2 e in porta ci sarà spazio per Mattia Perin.

Davanti a lui agirà il terzetto formato da Danilo, Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio. A centrocampo, invece, troverà spazio il giovane Marley Akè. Per il ragazzo classe 2001 sarà la prima da titolare in prima squadra. In mezzo, invece, ci saranno Manuel Locatelli, Arthur e Rabiot visti che gli altri centrocampisti sono tutti infortunati.

Mentre sulla corsia di sinistra verrà dirottato Luca Pellegrini. In attacco non ci saranno novità e la Juventus si affiderà a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata.

Attesa per la semifinale di Coppa Italia

In queste ore, a Firenze c'è grande attesa per la sfida di Coppa Italia tra la Fiorentina e la Juventus. Il pubblico viola vive con particolare ansia questa sfida anche perché segnerà il ritorno in Toscana del grande ex Dusan Vlahovic. L'accoglienza per DV7 non sarà certo delle migliori, ma la speranza è che resti tutto nell'ambito della civiltà e della sportività. A Firenze, questa sera 2 marzo, ci sarà anche il sostegno dei tifosi della Juventus. Dovrebbero essere circa 800 i sostenitori juventini che saranno allo stadio per assistere alla semifinale di andata di Coppa Italia.