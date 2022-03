Venerdì 4 marzo, alle ore 20:45, Inter e Salernitana apriranno la ventottesima giornata di Serie A. L'Inter è alla ricerca della vittoria, che manca ormai da cinque giornate, per rimanere in vetta alla classifica. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Inzaghi potrebbe puntare su un po' di turnover, visto che la Salernitana, ultima in classifica a soli 15 punti, non ha più molto da pretendere da questo campionato.

Probabile formazione Inter

Il modulo scelto dalla squadra guidata da Simone Inzaghi sarà probabilmente il solito 3-5-2, con qualche piccola modifica per far rifiatare i giocatori con troppi minuti sulle gambe.

Tra i pali, a difendere la formazione nerazzurra, confermato Handanovic. Difesa a tre composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo il turnover dovrebbe essere un po' più pesante, con Vidal che sostituisce Calhanoglu e Dimarco al posto di Perisic. Centrocampo a cinque, quindi, composto da Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Dimarco. In attacco Sanchez dovrebbe sostituire Lautaro Martinez, quindi affidamento alla coppia d'attacco Dzeko-Sanchez per provare a far male alla squadra di Nicola.

Questo, quindi, probabilmente sarà l'undici titolare scelto da Simone Inzaghi:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Sanchez.

Probabile formazione Salernitana

Per quanto riguarda la formazione ospite, pochi dubbi per l'allenatore. Una delle poche novità riguarda Ribery, il quale non sarà presente a causa di un incidente d'auto. Il modulo scelto dalla squadra campana sarà probabilmente un 4-3-1-2. In porta confermato Sepe. Difesa a quattro composta da Mazzocchi e Ranieri, rispettivamente terzino sinistro e destro, con Dragusin e Fazio a completare il reparto difensivo, scelti come difensori centrali.

Davanti la linea difensiva, i tre prescelti saranno, quasi sicuramente, Coulibaly, Ederson e Kastanos. In attacco, Verdi, pronto a dare supporto alla coppia di punte composta da Perotti e Djuric.

Ricapitolando, questa potrebbe essere la formazione titolare schierata venerdì sera a San Siro da Nicola:

(4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L.

Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Perotti; Djuric.

Precedenti tra le due compagini

Nel corso della loro storia, le squadre Inter e Salernitana si sono incontrate solamente tre volte. La più recente, giocata il 17 dicembre 2021, valevole per il girone di andata del campionato di Serie A attualmente in corso, ha visto i nerazzurri trionfare in maniera netta sul campo della Salernitana per 5-0. Bisogna tornare indietro nel tempo, fino alla stagione di serie A 1998/99 per vedere gli altri due scontri tra le due compagini. In questo caso, ha prevalso l'Inter nel girone di andata a San Siro per 2-1; la Salernitana ha, invece, trionfato al ritorno, in casa, imponendosi per 2-0 sull'Inter.