La Juventus nella giornata di ieri ha rimediato un pareggio in casa 1-1 contro il Bologna, risultato che pare tagliare definitivamente fuori i bianconeri dalla corsa scudetto.

Mister Allegri, che due giorni fa, ha confessato di non essere pentito di aver rifiutato il Real Madrid, ieri si è detto soddisfatto del punto ottenuto con i felsinei

Allegri non si pente ma lo scudetto ora appare un miraggio

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, a risposto a una domanda sul suo presunto rifiuto a una proposta di ingaggio da parte del Real Madrid.

Il tecnico toscano si è dichiarato non pentito: "Volevo lavorare con la Juve e fare quattro anni buoni per costruire qualcosa di importante. Non ho assolutamente rimpianti, mi ritengo fortunato. Spero di togliermi soddisfazioni". Parole d'amore quelle espresse da Allegri, che tuttavia quest'anno non sta raccogliendo quanto la piazza si aspettava da un tecnico del suo livello. La partita di ieri contro il Bologna ha sostanzialmente spento le speranze dei bianconeri nella corsa scudetto con Milan, Inter e Napoli. La squadra bianconera ha frenato a sorpresa contro un Bologna che si è presentato all'Allianz Stadium senza remore.

D'altronde Arnautovic alla vigilia aveva avvisato la compagine piemontese, di voler fare punti.

Il pareggio contro gli emiliani, ha ora riportato la Juventus -8 punti dal primo posto del Milan, inoltre i punti di ritardo dalla vetta potrebbero diventare 9 se l'Inter dovesse vincere nel recupero contro il Bologna il 27 aprile.

I dati della partita mostrano come la Juventus abbia sostanzialmente dominato il match, con 23 tiri contro i 9 dei felsinei, tuttavia se non ci fosse stato il gol in pieno recupero di Dusan Vlahovic, non sarebbe arrivato neanche un punto per i bianconeri.

Dunque, per come è arrivato il pareggio, in casa bianconera in diversi si sono ritenuti soddisfatti, primo tra tutti proprio Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha infatti commentato a fine partita: "Queste partite a inizio stagione le avremmo perse, prendiamo il bicchiere mezzo pieno".

Lo scudetto si allontana, ora la Juventus deve guardarsi le spalle

Detto che lo scudetto a cinque giornate dalla fine del campionato sembra essere sfumato per la Juventus, Allegri ha concentrato le attenzioni della piazza bianconera sul quarto posto.

Secondo il tecnico toscano infatti, la Vecchia Signora dovrà guardarsi le spalle non solo dalla Roma di José Mourinho, ma anche dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Credo che la Fiorentina abbia un buon calendario e lo scontro diretto con noi. Poi ci sono anche Roma e Lazio”. Peraltro viola e bianconeri si affronteranno nell'ultima giornata di campionato.