Puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con acquisti di qualità e personalità. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese, così da avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

La dirigenza bianconera sta lavorando per rinforzare il centrocampo, con acquisti di qualità, ma che possano rappresentare il presente e il futuro della Juventus. Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini: tra questi ci sarebbe anche quello di Gavi, talento spagnolo in forza al Barcellona ed esploso questa stagione sotto la gestione di Xavi, che ha lanciato diversi giovani di grande prospettiva come lui ed il connazionale Pedri.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il talento della Roja starebbe trattando il rinnovo con il club blaugrana, ma la Vecchia Signora resta alla finestra in caso di mancato accordo tra le parti. Il Barcellona valuta Gavi non meno di 60-70 milioni di euro, ma il mancato rinnovo contrattuale potrebbe far abbassare le pretese.

La Juve guarda anche ad altri profili internazionali che potrebbero entrare in orbita bianconera per la mediana: tra tutti, resta in piedi la pista Jorginho, che dopo la grande esperienza al Chelsea, potrebbe ritornare in Italia. I Blues lo valutano 10 milioni di euro.

Juve, rivoluzione in attacco: anche Kean in bilico

Non solo acquisti. La Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni per poi reinvestire il denaro.

In estate, si prospetta una vera e propria rivoluzione per il reparto offensivo: detto di Dybala che lascerà a fine stagione, stessa sorte potrebbe toccare a Moise Kean che, nonostante qualche gol importante, potrebbe lasciare Torino alla fine della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri dovrebbero riscattarlo automaticamente dall'Everton per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, ma il futuro dell'attaccante azzurro non è così scontato.

Infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint Germain di Leonardo che, con la possibile cessione di Icardi, potrebbe decidere di riportare Kean a Parigi, dove ha vissuto la sua miglior stagione. I parigini potrebbero mettere sul piatto una cifra superiore rispetto al riscatto dei bianconeri per intavolare una trattativa.

Da monitorare è anche il futuro di Alvaro Morata, che dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid. La Juventus cercherà di abbassare le richieste dei Colchoneros, e potrebbe formulare un'offerta attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante spagnolo.