La Juventus, nella prossima stagione, dovrà trovare un nuovo giocatore in grado di indossare la maglia numero 10. Infatti, Paulo Dybala, il prossimo 30 giugno, lascerà il club bianconero a parametro zero. Per questo motivo, la società bianconera sarebbe già al lavoro per trovare un giocatore che sia in grado di indossare senza troppa pressione un numero così importante. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora starebbe pensando di passare l'eredità di Paulo Dybala a un calciatore già presente in rosa: Federico Chiesa.

Possibile investitura per Chiesa

Federico Chiesa, la prossima stagione, potrebbe essere il nuovo numero 10 della Juventus, ereditando così la maglia che verrà lasciata libera da Paulo Dybala.

Chiesa ha già dimostrato di saper convivere con le pressioni e per lui potrebbe non essere un problema raccogliere un numero così simbolicamente importante. Infatti, il 10 negli ultimi anni è stato indossato da giocatori come Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Paul Pogba e poi Paulo Dybala.

La decisione finale spetterà alla Juventus, che però sembra orientata a puntare su Chiesa. Intanto, in queste settimane, il calciatore classe '97 sta lavorando per ristabilirsi dopo la rottura del legamento crociato.

La Juventus lavora al JTC

Intanto questa mattina 29 aprile, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Venezia. Per questa partita Massimiliano Allegri spera di ritrovare Arthur che ieri 28 aprile ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo, la sensazione, però, è che non possa essere in campo dal primo minuto.

Per questo motivo a centrocampo giocheranno ancora Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Mentre Danilo dovrà tornare in difesa vista l'assenza di Mattia De Sciglio. In attacco ci sarà certamente Dusan Vlahovic e alle sue spalle dovrebbero giocare Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata, quest'ultimo sarebbe in ballottaggio con Moise Kean.

In ogni caso Massimiliano Allegri avrà ancora la giornata di domani 30 aprile per risolvere i dubbi di formazione visto che la Juventus svolgerà una seduta mattutina. Inoltre, sabato alle 14 sarà in programma la conferenza stampa del tecnico livornese che si terrà alle ore 14. Domenica 1º maggio la Juventus giocherà alle ore 12:30 perciò la squadra non farà la rifinitura mattutina. Dunque, i dubbi di formazione saranno risolti necessariamente nella seduta di sabato 30 aprile; non è escluso che Massimiliano Allegri possa dare qualche indicazione di formazione già in conferenza stampa.