Puntellare l'organico a disposizione di Josè Mourinho, con acquisti di caratura internazionale. È questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte per accontentare le richieste dello Special One, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Roma, possibile interesse per James Rodriguez

Tutto il mercato giallorosso ruota intorno alla conferma di Nicolò Zaniolo: il numero 22 è corteggiato da diversi top club internazionali come la Juventus, che potrebbe puntare su di lui per il dopo Paulo Dybala. Il club giallorosso chiede una cifra importante, attorno ai 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

In caso di addio di Zaniolo, la società di Trigoria è pronta a rituffarsi sul mercato per aumentare il tasso qualitativo della trequarti a disposizione di Mourinho.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Thiago Pinto, ci sarebbe anche quello di James Rodriguez, trequarti colombiano in forza Al-Ryaad, squadra qatariota. Secondo le ultime notizie di Calciomercato, il 10 colombiano vorrebbe ritornare in Europa per ritornare ad essere protagonista, come fatto con le maglie di Porto, Monaco e Real Madrid.

La Roma potrebbe chiedere il calciatore in prestito con diritto, per poi valutare l'acquisto definitivo nella successiva sessione di mercato.

Per la trequarti, c'è da prendere in considerazione anche la possibile trattativa per Paulo Dybala, che lascerà la Juventus.

Il club capitolino potrebbe tentare di ingaggiare il dieci argentino, nel mirino però anche dell'Inter di Inzaghi.

Roma, le opzioni per il centrocampo

Oltre alla trequarti, i giallorossi sono a caccia anche di un centrocampista di forza fisica ed esperienza. Uno dei nomi è quello di Nemanja Matic del Manchester United, pupillo di Mourinho al Chelsea.

Resta da prendere in considerazione anche l'opzione Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, valutato 30 milioni di euro e nel mirino delle altre società italiane come Inter, Milan e Juventus.

Roma, vicino il rinnovo di Mkhitaryan

Oltre agli acquisti che possano aumentare il tasso tecnico, la Roma punta a mantenere tutti i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Mourinho.

Tra questi, c'è sicuramente Henrick Mkhitaryan che, insieme a Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, costituisce la colonna portante dello scacchiere tattico dello Special One. Il futuro dell'armeno dovrebbe essere ancora giallorosso. Infatti, si starebbe lavorando per il rinnovo contrattuale del numero 77.

Nelle prossime settimane, si potrebbe così trovare un accordo tra le parti, con Mkhitaryan pronto a continuare la sua esperienza all'ombra del Colosseo.