Nelle scorse ore, il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto all'evento "Il Foglio a San Siro". Il numero 1 bianconero ha toccato diversi temi e ha parlato sia del proprio futuro che di quello di Massimiliano Allegri: "Voci sul mio futuro? Ci sono da anni, non da settimane. Sono molto sereno, su questi rumors non ci faccio molto caso". Dunque Andrea Agnelli ha spazzato via le voci di un possibile ribaltone societario.

Il presidente della Juventus ha anche parlato di quella che sarà la guida tecnica dei bianconeri: "Allegri? Abbiamo un progetto di lungo periodo, sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile".

Parla il presidente della Juventus

La Juventus, in queste settimane, è stata al centro di diverse voci che hanno riguardato sia la dirigenza che Massimiliano Allegri. I rumors sul tecnico livornese si sono soprattutto scatenati dopo alcuni tweet di Lapo Elkann.

Di questo argomento ne ha parlato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli: "Per me il progetto Max è valido, con Lapo scherziamo: interviene con delle battute interessanti". Il numero 1 della Juventus ha poi parlato del ruolo di Maurizio Arrivabene all'interno della società: "È un amministratore delegato di alto livello, è ideale".

Infine, il presidente Agnelli ha parlato del mancato rinnovo di Paulo Dybala: "Fare un'offerta a Paulo non consona al suo livello non sarebbe stato giusto anche per lui", poi ha sottolineato che alcune scelte sono figlie dei momenti per questo motivo Dybala a giugno lascerà la Juventus.

Adesso la squadra bianconera dovrà concentrarsi sul finale di stagione visto che c'è una Coppa Italia da conquistare, oltre ovviamente all'obiettivo del raggiungimento matematico di un posto Champions.

La squadra lavora al JTC

Intanto nelle scorse ore la squadra bianconera ha lavorato al JTC in vista del match contro il Venezia.

Per questo match Massimiliano Allegri sarà in una situazione di emergenza. Infatti, mancherà anche Mattia De Sciglio, che sarà probabilmente sostituito da Danilo. A centrocampo dovrebbe giocare un linea a due formata da Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Sulla trequarti ci dovrebbe una linea a tre formata da Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e uno tra Alvaro Morata e Moise Kean, alle spalle di Dusan Vlahovic.

In ogni caso la Juventus ha ancora alcuni giorni a disposizione per prepararsi in vista della partita del 1º maggio e in particolare domani 29 aprile i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.