L'Inter vuole mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta subita contro il Bologna, che rischia di condizionare la corsa scudetto, e intanto sta lavorando già in vista della prossima stagione. Non è da escludere una cessione importante per finanziare il mercato in entrata e non mancano i giocatori che piacciono in giro per l'Europa. Tra questi ci sarebbe Nicolò Barella, centrocampista italiano che piace molto al Liverpool ma non soltanto. Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbe iscritto alla corsa per il classe 1997 anche il Paris Saint Germain, pronto ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate, affidando la panchina a Antonio Conte, che avrebbe fatto il suo nome come rinforzo in mezzo al campo.

Anche il Milan sta cominciando a sondare il mercato in vista della prossima estate. I rossoneri potrebbero mettere a segno almeno un paio di colpi importanti per il reparto offensivo. Nel mirino sarebbe finito Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno.

Il Psg sarebbe interessato a Barella

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Nicolò Barella. Il centrocampista ha avuto un'annata abbastanza buona, nonostante il calo di rendimento avuto tra febbraio e marzo, e non è un caso che a lui siano interessati diversi top club europei. Si è parlato a lungo del Liverpool, ma sul classe 1997 avrebbe messo gli occhi anche il Paris Saint Germain, pronto ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate, a partire dalla guida tecnica, che potrebbe essere affidata a Antonio Conte.

In quel caso, l'allenatore leccese avrebbe fatto proprio il nome di Barella per rinforzare il centrocampo parigino.

Inter che non lascerà andare tanto facilmente il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale italiana, e la sua valutazione si aggira sui 70-75 milioni di euro. Francesi che, però, vorrebbero inserire Wijnaldum nell'affare più un conguaglio economico da 50-55 milioni di euro.

Milan, nel mirino ci sarebbe Dybala

Un nome seguito dall'Inter è Paulo Dybala, ma i nerazzurri rischiano una beffa clamorosa. Sull'argentino, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus, avrebbe messo gli occhi il Milan. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo importante sulla trequarti visto il rendimento deludente di Brahim Diaz, con l'ultimo gol dello spagnolo che risale a fine settembre, pur avendo giocato con una discreta continuità.

La Joya potrebbe essere l'innesto giusto e dal punto di vista economico l'affare sarebbe fattibile soprattutto in caso di arrivo del fondo arabo. Il Milan è pronto a girare a Dybala l'ingaggio attualmente percepito da Ibrahimovic, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.