La Juventus è stata la protagonista dei giornali sportivi negli ultimi giorni. Non solo per vicende sportive ma anche societarie, merito del ritorno di Alessandro Del Piero all'Allianz Stadium su invito della società bianconera. L'ex capitano è stato ospite della Juventus con la Juventus Los Angeles Academy ed è stato salutato prima di Juventus-Bologna dall'Allianz Stadium. Un'accoglienza davvero sentita, d'altronde Del Piero è un riferimento della storia bianconera. Non sono mancate indiscrezioni di mercato per un possibile ritorno alla Juventus come presidente al posto di Andrea Agnelli.

Sono arrivate, però, le smentite, in primis dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene prima di Juventus-Bologna e successivamente dallo stesso Del Piero, ospite a Sky Sport. L'ex giocatore bianconero ha dichiarato che non c'è stato nessun incontro segreto con la società e di essere rimasto sorpreso dal clamore mediatico suscitato dal suo ritorno alla Juventus. Ha aggiunto di aver salutato Andrea Agnelli, Pavel Nedved e tanti suoi ex compagni. In merito ad un suo possibile ritorno in bianconero in futuro, Del Piero ci ha tenuto a sottolineare che il suo legame è forte con la Juventus indipendentemente da quello che sarà il suo futuro professionale.

L'ex giocatore Del Piero ha smentito nell'immediato un suo ritorno alla Juventus

'In questo momento mi sembra proprio fuori luogo commentare una ipotesi che oggi non c'è, ovvero quello di un mio possibile ritorno alla Juventus da dirigente. Il rapporto tra me e questi colori rimane fantastico a prescindere da quello che accadrà'.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero a Sky Sport, dopo le indiscrezioni di mercato che hanno parlato dell'ex capitano bianconero come possibile sostituto di Andrea Agnelli nel ruolo di presidente della Juventus. In merito al saluto che gli è stato riservato all'Allianz Stadium di Torino, prima del match contro il Bologna, ha aggiunto: 'La società mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi e sono stato ovviamente molto molto felice, a quello stadio sono legatissimo anche se ci ho giocato solo un anno'.

Parole importanti quelle di Del Piero anche se lo stesso ex capitano della Juventus ha dimostrato di gradire le indiscrezioni di mercato che parlavano di un suo possibile ruolo da presidente. A conferma di questo un post su Instagram di Sportmediaset che parlava di un suo ritorno alla Juventus da presidente e di un esonero di Massimiliano Allegri, sostituito da Antonio Conte.

Massimiliano Allegri rimarrà alla Juventus

Dopo la smentita di Del Piero in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus è toccato anche a Massimiliano Allegri a dover smentire un'altra indiscrezione di mercato in merito ad un suo possibile esonero a fine stagione. Il tecnico toscano ha confermato nel post match di Juventus-Bologna che rimarrà fino a giugno 2025, ovvero fino alla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera.