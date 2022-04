Rinforzare il centrocampo. Sembra essere questa l'esigenza principale della Juventus per la stagione 2022-2023. Le problematiche dell'attuale dimostrano come sia importante non solo dare qualità al gioco ma anche affidarsi a giocatori che sappiano garantire gol ed inserimenti. Per questo si parla del possibile arrivo di Jorginho ma anche di una mezzala d'inserimento come Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese però ha un ingaggio importante da 14 milioni di euro a stagione, per un trasferimento alla Juventus dovrebbe accettare uno stipendio minore.

Nelle ultime ore dalla Germania è stata confermata una notizia di mercato secondo la quale il Bayern Monaco sarebbe pronto a cedere dopo una sola stagione il centrocampista classe 1994 Marcel Sabitzer. Si tratta di un giocatore completo, che garantisce quantità e qualità ma che in questa stagione non è stato considerato un titolare nella società bavarese. Per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a venderlo a prezzo agevolato, si parla di circa 15 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche del Milan, che in estate dovrà sostituire Kessié, in scadenza di contratto a giugno.

Il giocatore Sabitzer potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi tedeschi la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Marcel Sabitzer. Il nazionale austriaco si è trasferito lo scorso Calciomercato estivo al Bayern Monaco. Non è considerato un titolare nella società bavarese, per questo starebbe valutando la possibilità di fare una nuova esperienza professionale, magari in un campionato diverso.

Potrebbe essere venduto per circa 15 milioni di euro, una somma evidentemente sostenibile anche per le società italiane. In particolar modo sono Juventus e Milan le società interessate al classe 1994, giocatore bravo a garantire qualità e quantità al centrocampo. Sarebbe un giocatore ideale come mezzala, che supporterebbe anche un giocatore come Jorginho.

Proprio il nazionale italiano sarebbe considerato il preferito dalla Juventus nell'impostazione da gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il Chelsea sarebbe pronto a venderlo in estate, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato, sostituendo Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Fra i preferiti della società bianconera ci sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che stanno dimostrando di essere giocatori importanti in questa stagione.