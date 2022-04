In occasione della partita Juventus-Bologna ha spiccato la presenza in tribuna all'Allianz Stadium di Alessandro Del Piero, ritornato nello stadio della società bianconera a quasi 10 anni dal suo addio da giocatore. Dal 13 maggio 2012, giorno di Juventus-Atalanta, ultima gara da lui giocata in Italia, l'ex capitano non era mai tornato per assistere a una partita Una standing ovation ha accolto l'ex capitano della Juve, ancora molto amato dai sostenitori bianconeri.

Considerando i risultati deludenti dei bianconeri, in tanti sui social hanno invitato la società a dare un ruolo dirigenziale ad Alessandro Del Piero.

Una possibilità che potrebbe concretizzarsi a breve, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile ritorno di Del Piero da dirigente già dalla stagione 2022-2023.

Secondo molti non sarebbe stato casuale l'invito che la Juventus ha voluto fare all'ex giocatore bianconero di assistere al match contro il Bologna, anche se ufficialmente Del Piero era a Torino perché impegnato in un viaggio con la Juventus Los Angeles Academy di cui è responsabile oltre che uno dei tecnici della scuola calcio.

L'ex giocatore Del Piero potrebbe ritornare alla Juventus come dirigente dalla stagione 2022-2023

Secondo alcune indiscrezioni di mercato il ritorno di Alessandro Del Piero all'Allianz Stadium per assistere al match di campionato contro il Bologna potrebbe in qualche modo essere il segnale di un possibile ingaggio dell'ex capitano come nuovo dirigente della Juventus dalla stagione 2022-2023.

A riportare questa indiscrezione sono diversi giornali sportivi, secondo i quali Del Piero potrebbe avere un ruolo importante nella società bianconera e che garantirebbe "juventinità" e competenza. Sarebbe un inserimento nella dirigenza che farebbe molto piacere ai sostenitori bianconeri, delusi dalle ultime due stagioni disputate dalla Juventus.

Il post su Twitter di Lapo Elkann dopo Juventus-Bologna

Fra le indiscrezioni societarie che riguardano i bianconeri vi è anche quella che vorrebbe Lapo Elkann pronto ad avere un ruolo di primo piano nel club nel prossimo futuro. In un recente tweet l'imprenditore - cugino dell'attuale presidente della società bianconera - ha suscitato un certo clamore mediatico dapprima scrivendo: 'C'è poco da stare allegri, allegri'.

In uno successivo Lapo ha invece postato: 'Gli uomini passano, la Juventus resta'. Parole che sono sembrate a molti come una frecciatina indiretta al tecnico Massimiliano Allegri, considerato uno dei responsabili della stagione non ideale fino ad adesso disputata dalla squadra bianconera.