La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante, in cui dovrà sicuramente lavorare alle cessioni ma anche rinforzare in maniera decisa difesa, centrocampo e settore avanzato. In attesa di definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, in questo momento l'unico certo di dover lascare la società bianconera a giugno è Paulo Dybala. L'argentino non rinnoverà la sua intesa contrattuale come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Oltre a lui anche Federico Bernardeschi potrebbe lasciare Torino, da valutare invece il futuro professionale di Mattia De Sciglio.

Per quanto riguarda invece Mattia Perin e Juan Cuadrado, entrambi dovrebbero essere confermati e prolungare il loro contratto. Ci si attendono però cessioni importanti anche di giocatori che ancora hanno un contratto con la Juventus. Su tutti Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, che hanno un ingaggio importante. Proprio per questo la Juventus potrebbe acquistare in estate almeno un terzino sinistro ed un centrocampista, oltre ad un sostituto di Paulo Dybala. Per la fascia difensiva piacciono diversi nomi, il preferito sembra essere Renan Lodi dell'Atletico Madrid. A centrocampo invece come mezzala d'inserimento si valuta Paul Pogba.

La Juventus è al lavoro per trovare il sostituto di Dybala: piace Zaniolo

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto del sostituto di Paulo Dybala. L'argentino va in scadenza di contratto a giugno e anche contro il Cagliari ha dimostrato che quando sta bene fisicamente è un giocatore in grado di essere decisivo. Suo l'assist per il gol di Dusan Vlahovic che ha permesso alla Juventus di vincere l'importante match contro la società sarda.

Come sostituto di Dybala piacciono diversi nomi, si va da Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro, a Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo. Non è da scartare la possibilità arrivino entrambi, soprattutto se uno fra Alvaro Morata e Moise Kean dovesse lasciare la società bianconera a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il centrocampo non solo con un giocatore d'inserimento ma anche uno bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro ed in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Per quanto riguarda la difesa, oltre ad un terzino sinistro potrebbe arrivare anche un difensore centrale in caso di rescissione consensuale di Giorgio Chiellini. Il preferito sembra essere Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione.