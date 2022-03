La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e Calciomercato. La pausa per le nazionali sarà utile alla società bianconera per definire il futuro dei giocatori in scadenza a giugno. È già arrivata l'ufficialità dell'addio di Paulo Dybala a fine stagione: l'argentino lascerà la società bianconera a parametro zero. A rischio addio anche Federico Bernardeschi, mentre dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Da decidere anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid.

La Juventus, durante il calciomercato estivo, dovrà rinforzare in maniera importante il centrocampo. Le prestazioni fornite dai centrocampisti in Champions League contro il Villareal dimostrano come manchino qualità e verticalizzazioni. I vari Adrien Rabiot e Arthur Melo non sono riusciti a dare un contributo importante. Per questo la Juventus sta lavorando all'acquisto di almeno due centrocampisti. Fra i nomi seguiti dalla società bianconera c'è sicuramente quelle di Conor Gallagher, giocatore in prestito al Crystal Palace ma il cui cartellino è di proprietà del Chelsea. In questa stagione sta dando un grande contributo e solo nel campionato inglese ha segnato 8 gol in 25 match fornendo 3 assist ai suoi compagni.

Il centrocampista Gallagher potrebbe trasferirsi alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Conor Gallagher, centrocampista in prestito al Crystal Palace ma il cui cartellino è di proprietà del Chelsea. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro.

La situazione societaria degli inglesi potrebbe agevolare una cessione del giocatore, che in questa stagione sta dando un grande contributo ed in 25 match di campionato ha già segnato 8 gol fornendo, 3 assist decisivi ai suoi compagni. Al questi bisogna aggiungere 4 match di FA Cup con 2 assist ed 1 match in Carabao Cup. Gallagher non è l'unico giocatore del Chelsea seguito dalla Juventus.

Piacciono anche Jorginho, centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro, e Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. L'addio di Dybala potrebbe agevolare un acquisto importante. Piace Riyad Mahrez, centrocampista del Manchester City in scadenza di contratto a giugno 2023. Altro nome seguito dalla società bianconera è quello di Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma per circa 40 milioni di euro.