La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Nonostante il vicepresidente Nedved abbia sottolineato prima del match di Cagliari-Juventus che prima di parlare di prolungamento di contratto e di mercato bisogna raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto, la società starebbe già trattando i primi rinforzi estivi. Fra questi ci sarebbe anche Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo protagonista di una stagione importante con la società emiliana e con la nazionale italiana. Secondo diverse indiscrezioni di mercato la Juventus aveva provato ad acquistarlo già nel recente calciomercato estivo prima dell'arrivo di Moise Kean.

Alla fine però anche per il poco tempo a disposizione (mancano pochi giorni alla fine del mercato estivo) la società bianconera ha deciso di sostituire Cristiano Ronaldo con il giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero. A parlare del possibile arrivo di Giacomo Raspadori alla Juventus è stato anche Marcello Chirico. Il giornalista sportivo su Twitter ha dichiarato che la società bianconera sta già trattando l'acquisto di Raspadori, che è valutato circa 35 milioni di euro dal Sassuolo. Per evitare di spendere tale somma la Juventus potrebbe inserire anche delle contropartite tecniche gradite agli emiliani.

La Juventus starebbe trattando con il Sassuolo l'acquisto di Raspadori

'La Juventus ha già intavolato una trattativa con Carnevali per Raspadori e la discussione è come sempre sulle cifre.

Il #Sassuolo chiede minimo 35mln, la Juve vuole inserire nell'affare una contropartita per abbassare il prezzo'. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico in riferimento ad una trattativa di mercato che starebbe riguardando Sassuolo e Juventus. Protagonista è Giacomo Raspadori, per il quale si parla di un trasferimento nella società bianconera già dal recente calciomercato estivo.

La stagione disputata fino ad adesso dalla punta potrebbe agevolare ulteriormente il suo acquisto da parte della società bianconera. Prezzo di mercato 35 milioni di euro ma la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico in contanti per arrivare al giocatore. Raspadori potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala, ma potrebbe esserci un altro rinforzo per il settore avanzato.

Molto dipenderà dal futuro professionale di Alvaro Morata e Moise Kean, quest'ultimo secondo le ultime notizie di mercato potrebbe anche trasferirsi al Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare non solo Raspadori ma anche un altro giocatore per il settore avanzato in caso di partenza di Moise Kean. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.