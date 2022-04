'Quando sento dell'interesse di Juventus, Napoli e Atalanta mi sento bene. Quando senti di questo interesse è perché sai che stai andando bene'. Queste le dichiarazioni di Destiny Udogie in una recente intervista. Il terzino della nazionale under 21 italiana, in questa stagione, è in prestito all'Udinese dall'Hellas Verona ed è considerato un titolare nella società friulana. A vent'anni è uno dei migliori giovani del calcio italiano e, come dichiarato dallo stesso giocatore, è seguito da diverse società, fra queste anche dalla Juventus. Proprio la società bianconera sta lavorando al sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.

Il brasiliano difficilmente rimarrà a Torino, inoltre, la sua cessione a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Fra le società interessate al brasiliano ci sarebbe il Chelsea, con Tuchel che ne è grande estimatore. Come dicevamo, il sostituto di Alex Sandro potrebbe essere Udogie, che arriverebbe come riserva di Pellegrini. Il 23enne potrebbe essere confermato nella stagione 2022-2023 dopo che sta dimostrando di essere un giocatore molto utile per Allegri.

Il giocatore Udogie potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il ventenne ha però confermato che in questo momento vuole fare bene con l'Udinese. Ha poi aggiunto che uno dei suoi obiettivi professionali è quello di giocare la Champions League. Nazionale under 21 italiano, in questa stagione, ha disputato fino ad adesso con l'Udinese 28 match segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

A questi bisogna aggiungere due match giocati con in Coppa Italia. In prestito alla società friulana dal Verona, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Come dicevamo, è un nazionale under 21 italiano, ha giocato il suo primo match con la squadra di Nicolato a settembre 2021 disputando, fino ad adesso, 4 match.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta un altro giocatore dell'Udinese che, alla lunga, potrebbe sostituire Juan Cuadrado. Parliamo di Nahuel Molina, terzino destro classe 1998 nazionale argentino che in questa stagione sta dimostrando non solo di essere bravo nella realizzazione dei gol ma anche nel fornire assist ai suoi compagni. Una crescita evidente che ha attirato l'interesse anche di altre società, fra cui l'Atletico Madrid. Non sarà facile acquistarlo dalla società friulana, anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.