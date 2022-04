Dopo tre stagioni, la Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino risalgono infatti all'estate 2019, quando arrivarono rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Arsenal i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Rinforzi che non hanno inciso come ci si aspettava e che potrebbero lasciare a titolo definitivo la società bianconera durante il Calciomercato estivo. Per il francese, si parla di un possibile trasferimento al Chelsea per circa 20 milioni di euro, il gallese potrebbe invece rescindere la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

A proposito di parametri zero, la Juventus ne valuta diversi. Per il centrocampo piace Paul Pogba; per la difesa, nelle ultime ore, si parla di un interesse concreto per Matthias Ginter. Il centrale classe 1994 lascerà il Borussia Monchengladbach a fine stagione e piace alla Juventus come giocatore da affiancare a de Ligt o a Bonucci. Potrebbe essere il tedesco il sostituto di Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023 ma che potrebbe rescindere la sua intesa contrattuale in anticipo per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Il difensore Ginter potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Matthias Ginter a giugno.

Il difensore piace molto alla società bianconera e, come dichiarato anche dal Borussia Monchengladbach, non prolungherà la sua intesa contrattuale. Per il classe 1994 si parla di un interesse concreto della Juventus, ma anche di Inter e Tottenham. Nella società bianconera ritroverebbe un suo ex compagno di squadra al Monchengladbach Denis Zakaria, acquistato dalla Juventus nel recente mercato di gennaio per circa 10 milioni di euro.

Proprio lo svizzero potrebbe suggerire al tedesco il trasferimento alla Juventus. Ginter non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per rinforzare la difesa. Si parla anche di un possibile scambio di mercato fra Daniele Rugani e Francesco Acerbi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altri due importanti acquisti in difesa, nei ruoli di terzino.

In caso di partenza di Alex Sandro potrebbe arrivare Destiny Udogie, nazionale under 21 italiano attualmente in prestito all'Udinese dal Verona. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Si valuta anche un rinforzo per la fascia destra difensiva, piace Nahuel Molina, nazionale argentino classe 1998 che sarebbe seguito anche dall'Atletico Madrid. L'Udinese potrebbe cederlo durante il calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro.