La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti durante il Calciomercato estivo. Le certezze della stagione 2022-2023 sembrano essere Dusan Vlahovic, Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. Saranno questi i giocatori dai quali la società bianconera potrebbe costruire la Juventus del presente e del futuro. Per questo, ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la Juventus a giugno. Dopo Paulo Dybala, potrebbe toccare anche a Federico Bernardeschi non prolungare la sua intesa contrattuale in scadenza a giugno. Per quanto riguarda invece i vari Perin, Cuadrado e De Sciglio, anche loro con un contratto fino a giugno, dovrebbero prolungare l'intesa con la società bianconera.

A rischio partenza ci sono Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro, oltre a Moise Kean. Le recenti dichiarazioni della mamma del centrocampista francese confermano le problematiche che sta avendo il centrocampista, soprattutto con i giornalisti sportivi italiani che ne hanno criticato le prestazioni fornite in diversi match. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, un'eventuale cessione a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua partenza. Stessa situazione per Alex Sandro, che dopo diverse stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Le possibili cessioni della Juventus a giugno: fra questi Rabiot e Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori durante il calciomercato estivo.

Alex Sandro e Adrien Rabiot potrebbero essere ceduti anche per il contratto in scadenza a giugno 2023. Si valuta anche la partenza di Arthur Melo, soprattutto se fosse confermato l'acquisto da parte della Juventus di Jorginho. Il brasiliano piace a diverse società inglesi e potrebbe garantire una somma di circa 40 milioni di euro.

Potrebbero partire anche due giocatori italiani, Federico Bernardeschi potrebbe non prolungare il contratto in scadenza a giugno, Moise Kean, invece, potrebbe non essere riscattato dall'Everton. La Juventus lo ha acquistato in prestito di due anni con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, per un totale di 38 milioni di euro.

Obiettivi che sarebbero determinati da presenze e gol della punta. Altro giocatore che potrebbero lasciare la società bianconera è Federico Bernardeschi. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

Tutte cessioni che potrebbero agevolare acquisti importanti. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbero Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato piace Nicolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.