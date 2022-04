Vendere per rinforzarsi. La Juventus è attesa da mesi importanti in cui dovrà innanzitutto alleggerire la rosa e successivamente lavorare a rinforzi importanti soprattutto a centrocampo. Le problematiche riscontrate in questa stagione sono frutto anche di un mercato discutibile da parte della società bianconera. Sono arrivati giocatori nelle ultime stagioni che non hanno contribuito a migliorare prestazioni e risultati dei bianconeri. Fra i più criticati sicuramente Adrien Rabiot, che non ha mai inciso come ci aspettava. Ottime le prestazioni nella nazionale francese, diverso invece il suo rendimento alla Juventus.

Per questo si parla di una possibile sua partenza, con diverse società interessate al suo acquisto. Su tutte il Siviglia e il Chelsea, soprattutto il tecnico degli inglesi Tuchel avrebbe individuato nel francese il sostituto ideale di Saul Niguez, che ritornerà a fine stagione all'Atletico Madrid. La Juventus potrebbe accettare un'offerta da 15 milioni di euro garantendosi una buona plusvalenza. Rabiot è arrivato a Torino senza prezzo di cartellino nel 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Il francese va in scadenza a giugno 2023 ed un'eventuale sua partenza a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Ci sono almeno due società interessate al suo acquisto, a partire dal Siviglia fino ad arrivare al Chelsea. Proprio il tecnico della società inglese Tuchel avrebbe individuato nel francese il rinforzo ideale per il centrocampo, soprattutto con il mancato riscatto Saul Niguez, che dovrebbe ritornare all'Atletico Madrid.

La partenza di Rabiot potrebbe garantire circa 15 milioni di euro a stagione oltre ad un risparmio di circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Il francese potrebbe non essere l'unica cessione importante della Juventus durante il calciomercato estivo. Oltre a lui potrebbero lasciare Torino Arthur Melo, Aaron Ramsey, Moise Kean, in difesa invece i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro e Chiellini.

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Jorginho del Chelsea e Paul Pogba. A proposito del nazionale italiano, potrebbe definirsi anche uno scambio di mercato con la società inglese con Rabiot. Entrambi i giocatori hanno una valutazione di mercato simile.