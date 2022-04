Una Juventus sempre più giovane ed italiana. Sembra essere questa la linea di mercato che potrebbe portare avanti la società bianconera anche durante il Calciomercato estivo, dando seguito agli acquisti effettuati nelle ultime due stagioni. Di certo sarà importante integrare ai giovani di qualità giocatori con esperienza internazionale, soprattutto a centrocampo che sembra essere il settore che più ha bisogno di rinforzi. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

A lui si potrebbe aggiungere un altro nazionale italiano, parliamo di Bryan Cristante, che piace ad Allegri come centrocampista da schierare davanti alla difesa. Il classe 1995 potrebbe non essere l'unico giocatore che la Juventus acquisterà dalla Roma. Piace molto anche Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Somma che sarebbe da aggiungere ai 15 milioni di euro per Cristante per un totale di 55 milioni di euro. In questo modo la Juventus rinforzerebbe in maniera decisa centrocampo e settore avanzato con giocatori giovani dando sempre più un'identità italiana alla rosa bianconera.

I giocatori Cristante e Zaniolo potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due giocatori dalla Roma durante il calciomercato estivo. Parliamo di Bryan Cristante e Niccolò Zaniolo, valutati un totale di circa 55 milioni di euro. Somma che la Juventus potrebbe ricavare da alcune cessioni importanti, su tutti potrebbero partire a titolo definitivo Arthur Melo e Aaron Ramsey.

In caso di arrivo diventerebbe una Juventus sempre più italiana, soprattutto se dovesse arrivare anche Jorginho del Chelsea. Si parla inoltre di un altro arrivo di nazionalità italiana per il settore avanzato. Se dovesse partire Alvaro Morata la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante fino ad adesso e valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche la difesa, considerando che Giorgio Chiellini potrebbe rescindere il contratto a fine stagione per trasferirsi nel campionato americano. Si è parlato molto di un interesse per Antonio Rudiger, il difensore del Chelsea arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno. Avrebbe chiesto un bonus alla firma di circa ed un ingaggio da almeno 6,5 milioni di euro a stagione. Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori. Secondo il giornalista sportivo Santini potrebbe essere de Vrij il rinforzo per la difesa. Raiola starebbe lavorando per portarlo a Torino a giugno.