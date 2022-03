La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. Diversi i settori in cui potrebbe investire, che dovrebbero riguarda settore avanzato, centrocampo ma anche la difesa. La sconfitta contro il Villareal ha messo in evidenza l'esigenza di un acquisto importante da affiancare a Matthijs de Ligt, anche perché Bonucci e Chiellini non danno più grandi garanzie dal punto di vista fisico. Daniele Rugani invece è un buona alternativa ma non può essere considerato un titolare. Per questo la Juventus starebbe valutando diversi giocatori per la difesa.

Si è parlato di un interesse concreto per Antonio Rudiger ma le ultime indiscrezioni di mercato sembrano confermare il fatto che il difensore vorrebbe un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione oltre ad un bonus alla firma da 30 milioni di euro. Piace anche Bremer del Torino, valutato circa 30 milioni di euro e sul quale ci sarebbe l'interesse concreto dell'Inter. Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Germania la Juventus starebbe valutando un altro nome per la difesa. Si tratta di Manuel Akanji, il difensore avrebbe detto no ad un'offerta di prolungamento di contratto del Borussia Dortmund. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società tedesca a fine stagione per circa 30 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi la Juventus potrebbe acquistare Manuel Akanji. Il difensore del Borussia Dortmund piace molto alla società bianconera anche perché in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

Potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Sullo svizzero però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società importanti, su tutte il Manchester United. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 29 match con il Borussia Dortmund, è un riferimento della nazionale svizzera che ha contribuito all'eliminazione dal Mondiale della nazionale italiana.

l mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche centrocampo e settore avanzato. Sono diversi i giocatori seguiti dalla società bianconera, fra questi spiccano per il centrocampo Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United e per il settore avanzato Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.