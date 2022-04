Domenica 10 aprile, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio "Olimpico Grande Torino" Torino - Milan, partita dal sapore particolare per Tommaso Pobega.

Il centrocampista, classe '99, tornerà al Milan a fine stagione e si prospetta un futuro rossonero per lui, se i dirigenti granata non riusciranno a ottenere il rinnovo del prestito. Un'impresa difficile, ma non impossibile.

Gli inizi

Sono diversi anni ormai che Tommaso Pobega si fa notare da diverse società di Serie A. Dopo essere stato capitano della squadra Primavera rossonera viene mandato in giro per l'Italia: prima la Ternana in serie C (32 presenze e 3 reti), poi l'esperienza a Pordenone, in serie B (33 presenze e 5 gol).

Ma è con lo Spezia, in serie A, che dimostra di essere pronto per il massimo campionato italiano, collezionando 20 presenze e segnando 6 gol, contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra ligure.

La stagione granata

Infine, il 27 agosto 2021 approda a Torino, sponda granata, con la formula del prestito secco. Si inserisce velocemente nelle dinamiche di gioco del nuovo tecnico Ivan Juric ottenendo subito la maglia da titolare, dimostrando anche notevoli doti caratteriali oltre che tecniche.

Giocando da centrocampista ma non disdegnando incursioni offensive il numero 4 del Toro ha già collezionato 26 presenze, segnando 4 gol e servendo 2 assist. Non sono mancati i cartellini gialli, 11 finora.

È stato determinante soprattutto nel girone di andata. Dopo la finestra di calciomercato di gennaio il tecnico granata ha provato diverse soluzioni a centrocampo e Pobega ha giocato con meno frequenza.

La possibile permanenza al Milan

I numeri e le prestazioni di Tommaso Pobega non sono passati inosservati ai dirigenti rossoneri.

Il centrocampista non sfigurerebbe affatto nella mediana di mister Pioli e continuando di questo passo non ci metterebbe molto ad approdare anche in Nazionale maggiore. È dunque probabile che a fine stagione il ragazzo ritorni al Milan, stavolta per rimanerci e guadagnarsi una maglia da titolare.

Il rinnovo del prestito: il Toro ci spera

È comunque evidente che a Ivan Juric farebbe comodo il giovane centrocampista anche nella prossima Milan, possibili cessioni, e i dirigenti granata hanno fatto dei tentativi per accontentarlo.

Il ds Vagnati ha provato a imbastire dei colloqui per ottenere quantomeno il rinnovo del prestito per un'altra stagione. Pobega è giovane, rimanendo al Toro continuerebbe a giocare con continuità in una squadra che con Juric al timone nutrirà ambizioni europee nelle stagioni a venire, e non gli sarebbero comunque precluse le porte della Nazionale.

Una carta importante da giocare potrebbe essere quella di Gleison Bremer: il difensore granata interessa a molte squadre, Milan compreso, e in un'eventuale trattativa che lo riguarda il nome di Pobega potrebbe essere inserito.