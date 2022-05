Puntellare l'organico a disposizione del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, così da dare caccia ad un posto per la prossima Champions League. È questa l'intenzione della Lazio, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico.

Lazio, suggestione Jorginho

Con il probabile addio di Lucas Leiva, che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto, la dirigenza laziale sta lavorando per regalare a Sarri un play di assoluta qualità internazionale e personalità. Il sogno per l'allenatore toscano è rappresentato da Jorginho, centrocampista della Nazionale italiana che Sarri ha allenato durante la sua esperienza al Napoli e Chelsea, facendolo migliorare sotto tutti punti di vista.

Vista alcuni malumori con il club, il numero otto dei Blues potrebbe lasciare Londra per ritornare in Italia. La Lazio sta monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni per accaparrarsi le prestazioni di Jorginho. Attenzione però al forte interesse della Juventus di Max Allegri, a caccia di un regista che possa dare qualità alla manovra della Vecchia Signora. I bianconeri potrebbero giocarsi il cartellino di Adrien Rabiot, che piace molto al Chelsea.

Con i Blues, la Lazio starebbe avviando i contatti anche per Loftus-Cheek, centrocampista inglese che viene valutato almeno 20 milioni di euro.

Lazio, idea Tameze per il centrocampo

Il possibile addio di Milinkovic Savic a fine stagione, obbliga la Lazio a cercare un centrocampista per sostituire il Sergente.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, ci sarebbe anche quello di Adrien Tameze, centrocampista del Verona che con Tudor ha offerto grandi prestazioni, attirando su di se l'interesse di alcuni club di Serie A.

Come si sa, il Verona è una bottega cara e valuta l'ex centrocampista dell'Atalanta almeno 15 milioni di euro.

La Lazio deve inoltre guardarsi dal forte interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che in caso di addio di uno dei big a centrocampista come Fabian Ruiz, potrebbe virare fortemente sul centrocampista clivense.

Con il Verona, i biancocelesti starebbero trattando anche Nicolò Casale, prima alternativa per la difesa in caso di mancato arrivo di Alessio Romagnoli nella Capitale.

Juve-Lazio, le ultime di formazione: Immobile ci prova

Oltre alle vicende di Calciomercato, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara al big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus, reduce dal ko in Coppa Italia contro l'Inter.

Per quanto concerne la formazione, il tecnico biancoceleste dovrebbe confermare la formazione che in queste ultime settimane ha regalato il quinto posto, con un solo dubbio di formazione, che riguarda il totem Ciro Immobile.

Il bomber laziale non è al meglio a causa di un problema alla caviglia rimediato contro la Sampdoria, ma cercherà in tutti i modi per essere a disposizione per le ultime due sfide di campionato, fondamentali per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League.