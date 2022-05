La Juventus, in questi giorni, sta facendo i conti con la delusione per una finale di Coppa Italia persa per 2-4 contro l'Inter. I bianconeri hanno giocato una buona gara e per più di metà partita sono stati in vantaggio. Ma le scelte dubbie di Valeri hanno indirizzato la partita a favore dell'Inter. La mancata espulsione di Brozovic e il rigore dubbio dato a Lautaro Martinez hanno certamente spostato gli equilibri. La Juventus, però, deve riflettere anche su un avvio di partita non dei migliori con Juan Cuadrado e Denis Zakaria che permettono troppo facilmente a Barella di calciare in porta.

Dopo la finale di Coppa Italia, in casa Juventus, ovviamente, c'era delusione e anche un pizzico di nervosismo. In particolare, la Gazzetta dello Sport riporta che Pavel Nedved era piuttosto arrabbiato. Il vice presidente bianconero avrebbe prima litigato con Massimiliano Allegri e poi avrebbe avuto un diverbio con il presidente Andrea Agnelli. Ma stando a quanto afferma Panorama, la Juventus, informalmente, avrebbe smentito le tensioni tra Nedved, Allegri e lo stesso Agnelli. Il vice presidente della Juventus sarebbe stato nervoso, ma non avrebbe avuto nessun litigio con altri dirigenti o con il tecnico.

La Juventus riflette sul futuro

Adesso la Juventus avrà di fronte a sé un periodo di grandi riflessioni, nel quale la dirigenza sarà chiamata a prendere scelte importanti.

Massimiliano Allegri non è in discussione e si ripartirà di lui. Il tecnico livornese dovrà sedersi ad un tavolo con i dirigenti per dettare le linee guida, sia a livello di mercato che a livello di organizzazione. Infatti, è possibile che in casa Juventus si valuti in modo approfondito la questione infortuni. La squadra, quest'anno, è stata piuttosto sfortunata poiché ci sono stati diversi problemi traumatici.

Ma bisognerà riflettere anche sugli infortuni muscolari. Per questo motivo, non è da escludere che possa esserci qualche cambio nello staff medico. Dopodiché, la Juventus dovrà capire chi sono i giocatori da confermare e quali sono quelli da cedere.

Giocatori in bilico

Alcuni giocatori della Juventus sono in bilico e la loro permanenza a Torino sembra in discussione.

Uno dei calciatori a rischio cessione è Alex Sandro. Il brasiliano non è più il giocatore di un tempo e quest'anno ha commesso alcuni errori piuttosto evidenti come quello in Supercoppa. Dunque, la Juventus dovrà trovare un nuovo titolare per la corsia di sinistra. Mentre, come alternativa, potrebbe rimanere Luca Pellegrini, anche se non è da escludere che possa essere ceduto in prestito. Mentre sulla destra non dovrebbero esserci sorprese con Danilo e Mattia De Sciglio. Quest'ultimo va in scadenza di contratto ma dovrebbe rinnovare.