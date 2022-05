Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare i nerazzurri, visto che Matìas Vecino è in scadenza di contratto e Arturo Vidal potrebbe rescindere, ma sono in forse anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che tornerà dal prestito alla Sampdoria. Per questo motivo i dirigenti si stanno guardando intorno per rinforzare il reparto e avrebbero messo gli occhi su Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che la Fiorentina non considera incedibile.

Anche il Torino vorrebbe rinforzarsi per alzare il livello e tornare a competere dopo diversi anni per un piazzamento europeo. I granata partiranno dalla conferma dei giocatori che hanno in rosa ma in prestito e faranno un ultimo tentativo anche per tenere Tommaso Pobega, di proprietà del Milan.

L'Inter sarebbe interessata ad Amrabat

L'Inter è in cerca di rinforzi in mezzo al campo per la prossima estate. I nerazzurri cercano elementi di qualità per sostituire Vecino e Vidal e per questo motivo tra i tanti nomi accostati ci sarebbe anche quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non è considerato incedibile dalla Fiorentina pur avendo trovato più spazio nelle ultime settimane, complice anche il grave infortunio subito da Gaetano Castrovilli.

Il giocatore ha collezionato ventidue presenze in Serie A in questa stagione, mettendo a segno anche una rete.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, la prossima potrebbe essere l'ultima estate per la Fiorentina per cedere Amrabat alle proprie condizioni visto che l'anno prossimo si troverebbe ad un anno dalla scadenza.

Il marocchino piace molto all'Inter visto che potrebbe andare a ricoprire sia il ruolo di vice Brozovic, sia di mezzala, come alternativa a Barella e Calhanoglu. Con i viola potrebbe essere intavolare anche uno scambio alla pari con uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, operazione che permetterebbe anche di realizzare una piccola plusvalenza.

Torino vorrebbe tenere Pobega

Il Torino vorrebbe provare a tenere Tommaso Pobega la prossima estate, con il centrocampista che in teoria dovrebbe tornare al Milan. I rossoneri non hanno ancora deciso se puntare o meno su di lui e i granata potrebbero farsi forza proprio su questa indecisione per convincerli a privarsene. La valutazione, comunque, resta importante visto che si aggira sui 20 milioni di euro, ma il Milan potrebbe anche chiedere in cambio il cartellino di uno tra Vojvoda e Wilfried Singo, accostati alla società rossonera già nei mesi scorsi come possibili rinforzi sulle due fasce, viste le carenze soprattutto nell'alternativa a Theo Hernandez.