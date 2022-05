Questi sono giorni caldi per la Juventus soprattutto in ottica mercato. Infatti, i bianconeri sono al lavoro per mettere a segno alcuni colpi importanti. In particolare la Juventus vorrebbe provare a prendere Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi lasceranno i rispettivi club a parametro zero e questo permette di risparmiare un bel po' ai club che li prenderanno. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di accelerare sia per Paul Pogba che per Angel Di Maria. Il francese sarebbe molto tentato di tornare a Torino e stando a quanto afferma Sky Sport la svolta potrebbe arrivare dopo il weekend.

Anche per l'argentino la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Rivoluzione in casa Juve

Questa estate, la Juventus sembra intenzionata ad attuare una vera e propria rivoluzione. Infatti, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi lasceranno certamente il club e probabilmente anche Alvaro Morata non vestirà più i colori bianconeri. Per tre giocatori che lasceranno ne arriveranno di altrettanti. In queste settimane, il focus della dirigenza è puntato su Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il primo c'è stato un incontro con i suoi agenti e le parti stanno provando ad avvicinarsi. Il francese a Torino potrebbe guadagnare circa 8,5 milioni più bonus. Questa cifra è decisamente inferiore rispetto a quanto percepisce a Manchester ed è anche inferiore a quanto potrebbe offrirgli il PSG.

Ma per Pogba la tentazione di tornare alla Juventus è fortissima. A Torino il francese sarebbe centrale nel progetto e in più troverebbe l'allenatore che più di ogni altro lo ha fatto rendere al meglio. Dopo il weekend probabilmente se ne saprà qualcosa in più e Paul Pogba potrebbe dare il via libera definitivo per chiudere l'operazione.

Lo stesso discorso potrebbe valere per Angel Di Maria e se l'argentino dovesse ridursi l'ingaggio a quel punto il suo approdo a Torino potrebbe essere questione di giorni.

Difficile il riscatto di Morata

In questi mesi la Juventus ha deciso di non procedere con i rinnovi di alcuni giocatori. Adesso i dirigenti bianconeri stanno lavorando per sostituire i calciatori che a fine stagione se ne andranno.

Tra i giocatori in partenza ci sarebbe anche Alvaro Morata. Lo spagnolo, con ogni probabilità, non verrà riscattato. Ma non è da escludere che la Juventus possa poi provare ad imbastire una trattativa con l'Atletico Madrid per provare ad abbassare il prezzo di Morata. Nel frattempo la Juventus il 20 maggio si è allenata alla Continassa in vista del match contro la Fiorentina. I bianconeri, però, non partiranno nel pomeriggio per Firenze e la squadra si sposterà in Toscana nella mattinata del 21 maggio.