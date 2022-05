Inter e Milan potrebbero essere le protagoniste della prossima finestra di mercato e, oltre allo scudetto, sarebbero pronte a contendersi anche Paulo Dybala. L'argentino non ha firmato il contratto in scadenza con la Juventus e piacerebbe ad entrambi i club milanesi. I nerazzurri potrebbero perdere Alessandro Bastoni perché interesserebbe al Tottenham mentre i rossoneri sarebbero sulle tracce di Domenico Berardi del Sassuolo ma soprattutto Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Il club presieduto ora dagli Elliott, potrebbe passare nelle mani di RedBird, che finanzierebbe il colpo serbo.

L'addio di Rafael Leao sarebbe invece necessario per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Gli Spurs sulle tracce di Alessandro Bastoni

L'Inter potrebbe decidere di sedersi a tavolino se il Tottenham, sotto espressa richiesta di Antonio Conte, dovesse mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta potrebbe essere il vero sacrificio per consentire a Inzaghi di tenere ancora in rosa profili come Lautaro Martinez, Skriniar e Barella. Bastoni potrebbe accettare la destinazione perché raggiungerebbe il tecnico che lo ha lanciato. Sulle su tracce ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola.

Maldini e Massara sognano Milinkovic-Savic e Berardi ma potrebbero perdere Leao

Il Milan, invece, potrebbe cambiare proprietario a fine stagione perché il gruppo statunitense RedBird, che fa parte anche del Liverpool, potrebbe mettere sul piatto circa 1,5 milioni di euro e superare Investcorp per rilevare la società. Il primo colpo potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Nel mirino ci sarebbe anche Domenico Berardi che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. I rossoneri potrebbero però decidere di cedere Rafael Leao che piacerebbe a club come Paris Saint Germain e Manchester City. Il portoghese potrebbe garantire alle casse del Milan circa 100 milioni di euro. Stefano Pioli vorrebbe per il suo 4-2-3-1 Paulo Dybala e sarebbe pronto a sfidare l'Inter.

L'argentino interesserebbe moltissimo a Giuseppe Marotta che avrebbe già messo sul piatto un'offerta da circa 7 milioni di euro a stagione per le prossime tre stagioni. Il Milan vorrebbe una seconda punta di fantasia perchè Brahim Diaz ha deluso le aspettative e non è stato in grado di rimpiazzare Hakan Calhanoglu. Il Milan potrebbe invece perdere Alessio Romagnoli che piacerebbe molto alla Lazio di Maurizio Sarri e che sarebbe stato sondato dall'Inter per potenziare la difesa del futuro. L'ex Roma non rinnoverà il contratto in scadenza.