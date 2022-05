La Juventus sta già pensando al futuro e al prossimo mercato. I bianconeri sembrano intenzionati a rinforzare soprattutto il centrocampo. In particolare il nome al centro dei piani della Juventus sembra essere quello di Paul Pogba. I bianconeri sembrano intenzionati a fare sul serio e a presentare un'offerta che possa con incede il francese. A Torino Paul Pogba potrebbe guadagnare di meno ma sarebbe centrale nel progetto. Ma quello del francese potrebbe non essere l'unico innesto. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, la Juventus penserebbe anche a Jorginho e Cherubini nel suo viaggio a Londra avrebbe preso informazioni sul centrocampista del Chelsea.

Inoltre, attenzione alle possibili uscite in mediana. Arthur sembra destinato a lasciare Torino e anche Weston McKennie non sarebbe certo di una riconferma. Il texano potrebbe essere uno dei sacrificati a centrocampo.

Di Maria resta in pole per l'attacco

Paul Pogba potrebbe essere uno dei colpi di mercato della Juventus. Ma i dirigenti starebbero valutando anche un altro parametro zero, Angel Di Maria. L'argentino lascerà il PSG a fine stagione e la sua volontà sarebbe quella di restare un altro po' in Europa. La Juventus starebbe trattando proprio con Di Maria ma i bianconeri vorrebbero offrire a El Fideo un anno più un opzione per il secondo. Questo consentirebbe al club di Andrea Agnelli di usufruire del decreto crescita.

Adesso Di Maria dovrà decidere il da farsi ma le parti sarebbero al lavoro per trovare un'intesa. Dunque, non resta che attendere di capire quali saranno le decisioni dell'argentino e di Pogba. Il francese, in particolare, deve valutare la proposta della Juventus, oltre a quella del Paris Saint Germain. Il club transalpino offrirebbe un ingaggio più alto rispetto ai bianconeri ma alla fine Pogba potrebbe optare per una scelta di cuore.

Si attendono novità per Bernardeschi

La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe incontrare l'agente di Federico Bernardeschi. Infatti, il giocatore classe 94 va in scadenza a giungo e ancora non è stata prese una decisione sul suo futuro. Bernardeschi vorrebbe rimanere alla Juventus e la società non avrebbe una chiusura totale nei confronti del calciatore così come è stato per Dybala.

A breve le parti potrebbero vedersi per decidere definitivamente il futuro del numero 20 juventino. Nel frattempo, la Juventus lavora in vista della gara contro la Fiorentina. Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio e poi partirà alla volta di Firenze. Per il match di sabato 21 maggio Massimiliano Allegri potrebbe decidere di fare riposare Dusan Vlahovic che è diffidato e in caso di ammonizione rischierebbe di saltare la prima gara del prossimo campionato.