La partenza di Giorgio Chiellini rappresenta per la Juventus una perdita importante dal punto di vista tecnico e umano. La società vuole quindi sostituirlo con un giocatore di esperienza e qualità.

Recentemente le indiscrezioni di Calciomercato hanno parlato di un interesse per Milenkovic della Fiorentina o per Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando la possibilità di arrivare a uno dei giocatori più importanti del Napoli: Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno 2023. La società campana gli avrebbe offerto un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione per prolungare l'intesa contrattuale rispetto agli attuali 6 milioni di euro a stagione che guadagna con la società campana.

Difficile trovare un'intesa, per questo la sua partenza questa estate è una possibilità concreta.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus, ma anche del Barcellona e del Chelsea, che cercano un rinforzo importante per la difesa. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro il giocatore potrebbe lasciare la società campana.

Possibile rinforzo per la difesa Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare il difensore del Napoli Kalidou Koulubaly. In scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023, potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 40 milioni di euro. Un prezzo importante ma evidentemente minore rispetto a quello che chiedeva al Napoli fino a qualche stagione fa.

A 31 anni si tratta di un difensore che garantirebbe affidabilità per almeno 4-5 stagioni e che si integrerebbe molto bene con de Ligt e con Bonucci.

La sua partenza dal Napoli è una possibilità concreta perché la società campana gli avrebbe offerto un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Attualmente invece il suo stipendio è di circa 6 milioni di euro annui, somma che gli sarebbe garantita dalla Juventus, ma anche da Barcellona e Chelsea, ossia le altre società che starebbero valutando l'acquisto del giocatore.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus prima di acquistare un nuovo difensore vorrà valutare il giovane Federico Gatti, ex Frosinone pagato circa 10 milioni di euro a gennaio e rimasto finora in prestito in Serie B: potrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2022-2023.

Da valutare è anche il futuro professionale di altri elementi che hanno giocato in prestito in altre società nella stagione 2021-2022, ossia i giovani Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.