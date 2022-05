La Juventus sarà particolarmente attiva nell'imminente Calciomercato estivo: fra i vari nuovi innesti, ai bianconeri servirà anche un vice-Vlahovic. A tal riguardo la società bianconera starebbe valutando diversi nomi importanti, uno dei preferiti sarebbe Marko Arnautovic.

La punta austriaca classe 1989 ha disputato in questa stagione con il Bologna 34 match segnando 15 gol. Si tratta di un giocatore che può fare la prima punta, ma giocare anche sulla fascia nell'eventualità di un 4-3-3. Attualmente però la società emiliana non vorrebbe venderlo, anche se un'eventuale offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe far vacillare gli emiliani.

Arnautovic potrebbe arrivare come vice Vlahovic, ma si pensa anche a Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice di Dusan Vlahovic il giocatore del Bologna Marko Arnautovic. In 34 partite disputate in questa stagione con la società emiliana ha segnato 15 gol, un giocatore che garantirebbe gol ma anche qualità al settore avanzato. L'austriaco potrebbe giocare anche con Vlahovic, in quanto ha dimostrato nelle sue diverse esperienze professionali di saper giocare anche sulla fascia.

La Juventus valuta comunque anche altri giocatori come alternative al suo titolare, ad esempio potrebbe arrivare Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023: con un'offerta da circa 20 milioni di euro il colombiano potrebbe lasciare la società bergamasca.

Il resto del mercato della Juventus

Relativamente agli altri reparti, sulla corsia sinistra difensiva la società juventina potrebbe puntare su Destiny Udogie. Il terzino dell'Udinese piacerebbe in caso di partenza di Alex Sandro. La Juventus potrebbe offrire alla società friulana una somma di circa 10 milioni di euro più il cartellino di uno fra Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella, che a luglio rientreranno alla Juventus dal prestito rispettivamente dal Vicenza e dal Genoa: entrambi sono valutati quasi 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il centrocampo - oltre al possibile innesto a parametro zero di Paul Pogba - la Juventus potrebbe rinforzarsi anche con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023: con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.