Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per ritornare competitivi in Italia ma anche in Champions League. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore e ritornare grandi.

Juve, possibile interesse per Adama Traorè

Con l'addio di Dybala e la cessione a titolo definitivo di Kulusevki, i bianconeri stanno lavorando per puntellare la trequarti a disposizione di Max Allegri. Oltre al nome di Angel Di Maria, che resta l'obiettivo numero uno, la dirigenza juventina sta monitorando anche altri piste di mercato.

Tra i nomi seguiti, ci sarebbe anche quello di Adama Traorè, esterno spagnolo che in questa stagione ha militato nel Barcellona, senza però esser confermato dal club blaugrana.

Infatti, nonostante buone prestazioni, il Barca ha deciso di non riscattare il calciatore per virare su altri calciatori più congeniali al gioco di Xaxi; per questo, l'esterno spagnolo è ritornato al Wolverhampton, che però dovrebbe salutare in questa sessione estiva di Calciomercato. La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione: i Wolves chiedono tra i 25-30 milioni per lasciar partire l'esterno della Roja.

Sempre in orbita attacco, i bianconeri starebbero cercando un vice Vlahovic, visti i possibili addii di Alvaro Morata e Moise Kean.

Tra i profili seguiti, ci sarebbero quelli di Luis Muriel, attaccante colombiano dell'Atalanta, che viene valutato 15-20 milioni di euro, e Arek Milik, attaccante polacco in forza al Marsiglia di Sampaoli.

Juve, idea Gvardiol per sostituire Chiellini

Altro snodo cruciale in casa bianconera, è rappresentato dall'acquisto di un centrale difensivo, che possa puntellare la difesa a disposizione di Allegri orfana del totem Giorgio Chiellini, pronto a sbarcare in America.

Sono tanti i profili seguiti dalla Vecchia Signora per puntellare il pacchetto di centrali: tra i profili seguiti, ci sarebbe anche quello di Josko Gvardiol, centrale croato in forza al Lipsia che si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Tedesco, diventando una pedina importante. La Juventus sta seguendo con grande attenzione la situazione, ma le problematiche sono legate alle richieste del club tedesco che chiede almeno 50 milioni di euro.

Per questo, i bianconeri seguono piste low cost, come Francesco Acerbi della Lazio, che potrebbe rientrare in uno scambio con Rugani, e Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che viene valutato almeno 20 milioni di euro.

Il sogno per la retroguardia si chiama Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese potrebbe non rinnovare con il Napoli, ed i bianconeri potrebbero approfittare di questo aspetto per accaparrarsi uno dei migliori centrale del panorama internazionale.