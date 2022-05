Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, in casa Juventus è arrivate la conferma della partenza di Giorgio Chiellini che dopo 17 stagioni lascerà la società bianconera per una nuova esperienza professionale. Il difensore livornese potrebbe trasferirsi nel campionato americano, giocando una o due stagioni prima di ritornare da dirigente alla Juventus. Il presidente Agnelli, in una recente intervista, ha infatti dichiarato che c'è già un posto in dirigenza per Chiellini.

La società bianconera intanto dovrà trovare un valido sostituto al difensore: recentemente alcune indiscrezioni hanno parlato di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno, ma negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Benoit Badiashile, giocatore del Monaco, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2024.

Nonostante la giovane età, il classe 2001 da diverse stagioni gioca titolare nel campionato transalpino e potrebbe rappresentare un rinforzo importante. Titolare della nazionale under 21 francese, il suo prezzo di mercato è di 28 milioni di euro.

Badiashile potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe sostituire Giorgio Chiellini con Benoit Badiashile, difensore che milita nel Monaco dal 2018 e con cui ha un contratto fino a giugno 2024. Sarebbe un rinforzo importante anche perché è un classe 2001 ma ha già maturato una buona esperienza nel campionato transalpino. Giocando prevalentemente con il piede sinistro, si integrerebbe molto bene con Bonucci ma anche con de Ligt.

Per la stagione 2022-2023 avrà anche Federico Gatti, acquistato dal Frosinone nel mese di gennaio (ma lasciato in prestito ai ciociari). Il classe 1998 è stato elogiato da Allegri in un'intervista di qualche settimana fa, essendo stato uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B, dimostrando anche di avere una buon rapporto con il gol.

Potrebbe partire Daniele Rugani, anche perché da centrale può adattarsi anche Danilo. Il brasiliano è un terzino destro ma ha dimostrato in queste stagioni di sapersi disimpegnare anche al centro del reparto arretrato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo e il settore avanzato.

Il club bianconero sta valutando diversi giocatori: piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

Per il settore avanzato piacerebbe invece il giovane Giacomo Raspadori del Sassuolo.