La dirigenza del Milan è già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato. Nonostante il fermento per queste due ultime giornate che potrebbero portare lo scudetto in casa rossonera, sia Maldini che Massara sono impegnati nella ricerca dei profili giusti da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione.

Con ogni probabilità tutti i reparti della rosa subiranno delle modifiche, con molte partenze ed altrettanti acquisti: uno dei punti più critici della stagione in corso è stato la fascia destra di attacco.

Il Milan potrebbe pescare nel Barcellona

Nelle ultime ore si è fatta avanti un’ipotesi che porterebbe il Milan sulle tracce dell’esterno offensivo Adama Traoré: lo spagnolo di origini maliane non sta trovando molto spazio al Barcellona, che sembra non voler riscattare il classe ’96 dal Wolverhampton (club inglese proprietario del suo cartellino) per l’acquisto dell’attaccante spagnolo. Il Milan quindi in estate potrebbe fare un'offerta ai britannici per il giocatore partendo da una base di mercato intorno ai 25 milioni di euro.

Sulla fascia destra offensiva la dirigenza rossonera vuole concentrare il suo lavoro, cambiando tutte le pedine nel caso ci fossero le possibilità economica, ma anche a livello tecnico.

Adama Traoré potrebbe fare al caso di Pioli, grazie alla sua forza nello scatto e alla sua capacità di creare occasioni a favore dei compagni, anche se il periodo di ambientamento al campionato italiano potrebbe essere un ostacolo alla sua immediata possibilità di essere decisivo.

Possibile arrivo dal Real Madrid

Un altro possibile innesto dei rossoneri per il reparto offensivo potrebbe essere Marco Asensio.

L’attaccante spagnolo non sembra avere più la fiducia del tecnico e la dirigenza del Real Madrid potrebbe lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato, per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. La dirigenza rossonera, puntando sull’ottimo rapporto che la lega al mister Ancelotti e alla società spagnola, potrebbe inserire qualche contropartita ed abbassarne il valore, acquistando il giocatore già nelle prossime settimane.

Il Milan, dunque, sembra stia pensando di pescare i suoi rinforzi fra elementi attualmente impegnati nel campionato spagnolo, soprattutto per ciò che concerne il reparto offensivo di destra, provando a mettere a disposizione di mister Pioli dei giocatori di livello internazionale.