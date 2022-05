La Juventus a fine stagione potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Oltre a Paulo Dybala, in scadenza di contratto, potrebbero lasciare la società bianconera anche Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Arthur Melo, Aaron Ramsey ed uno fra Alvaro Morata e Moise Kean. Non sarà facile soprattutto sostituire un riferimento come Giorgio Chiellini, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare alla Juventus come dirigente. Sarà importante trovare un sostituto di qualità anche se Allegri valuterà nella preparazione estiva il giovane Federico Gatti.

Il classe 1998 è stato acquistato nel mercato di gennaio ed è rimasto in prestito al Frosinone, che non si è qualificato per i playoff promozione in Serie A.

Potrebbe però partire Rugani, con Gatti che potrebbe sostituirlo. Per questo potrebbe arrivare un rinforzo importante. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023. Se fino alla scorsa stagione la società campana lo valutava non meno di 60 milioni di euro, con un'offerta da 40 milioni di euro nel Calciomercato estivo potrebbe lasciare il Napoli. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Barcellona, alla ricerca di un giocatore che alla lunga possa sostituire Piqué.

Il giocatore Koulibaly potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società campana per circa 40 milioni di euro. Una stagione non ideale per il difensore almeno con la società campana, ha invece vinto la Coppa d'Africa con la nazionale del Senegal.

Si è parlato di prolungamento di contratto fino a qualche settimana fa ma molto dipenderà dall'offerta d'ingaggio del Napoli. Se non dovesse essere adeguata il giocatore potrebbe fare una nuova esperienza professionale. La Juventus potrebbe cercare di acquistarlo affiancando Koulibaly a de Ligt, con Bonucci e Gatti riserve senza contare la possibilità di schierare Danilo difensore centrale.

In tal caso oltre a Chiellini, potrebbe lasciare la società bianconera anche Daniele Rugani, che ha mercato nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo ed il settore avanzato. I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Di due giovani sembra più facile arrivare al giocatore della società emiliana, valutato circa 30 milioni di euro.