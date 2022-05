Il difensore Giorgio Chiellini ha recentemente ufficializzato il suo addio alla Juventus a fine stagione. Una decisione che era attesa dopo che la nazionale italiana non si è qualificata ai mondiali in Qatar previsti a fine anno: d'altronde il capitano bianconero aveva sottoscritto un contratto di due anni lo scorsa estate proprio in previsione della disputa della competizione mondiale per nazionali. Il giocatore livornese è quindi pronto a rescindere il contratto a fine stagione per fare una nuova esperienza professionale: potrebbe andare a giocare nel campionato Usa, prima di ritornare in futuro da dirigente nella Juventus.

La società bianconera è quindi ora al lavoro per trovare un sostituto di qualità. Allegri preferirebbe un giocatore abile con il piede sinistro, che possa giocare a fianco di Bonucci o di de Ligt. Fra i giocatori che piacciono alla Juventus ci sarebbe Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Alcune indiscrezioni in questi mesi hanno parlato di un suo possibile trasferimento alla Lazio, ma ci sarebbe una certa distanza fra le richieste del giocatore e l'offerta della società. Per questo i bianconeri potrebbero sfruttare la situazione, offrendo un ingaggio importante al difensore.

Il difensore Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Giorgio Chiellini con Alessio Romagnoli.

Il difensore lascerà il Milan in scadenza di contratto a fine stagione. Sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera in quanto è un 27enne che ha dimostrato di essere affidabile in massima serie. Potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione, sostenibile per la Juventus. Inoltre ritroverebbe nel reparto arretrato bianconero Leonardo Bonucci, già suo compagno di squadra al Milan nella stagione 2017-2018 (prima di ritornare alla Juventus).

Romagnoli sarebbe il giocatore ideale da schierare insieme anche a de Ligt, in quanto è un mancino e bravo nell'impostazione di gioco oltre che nelle marcature.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando non solo Alessio Romagnoli, ma anche altri giocatori. Piacciono ad esempio due centrocampisti del Manchester United, Paul Pogba e Jessie Lingard.

A questi bisogna aggiungere Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto a giugno col Psg.

La società bianconera potrebbe però affidarsi anche a giocatori che attualmente hanno un contratto fino a giugno 2023 e che quindi potrebbero arrivare a un prezzo di mercato "vantaggioso". Fra questi spicca Jorginho del Chelsea, che potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 20 milioni di euro.