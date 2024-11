La Juventus non avrà disponibile per tutta la stagione Gleison Bremer e David Cabal. Il colombiano è stato recentemente operato al ginocchio al Lione, ed anche per questo la società bianconera sta lavorando all'arrivo non solo di un centrale difensivo ma anche di un terzino sinistro. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta per Ben Chilwell del Chelsea, con la società bianconera che valuta il suo arrivo in prestito.

La Juventus valuta l'arrivo di Ben Chilwell a gennaio

Il terzino sinistro inglese del Chelsea non sta raccogliendo molto minutaggio nell'undici titolare dei Blues e la sua situazione potrebbe portarlo a cercare una nuova avventura in un altro club, con la Juventus che si sarebbe mossa per sondare la disponibilità di un trasferimento.

La società bianconera sarebbe interessata a una trattativa in prestito, cercando di convincere il Chelsea a lasciarlo partire temporaneamente, senza un trasferimento definitivo, in modo da non compromettere le finanze della Juventus in questo momento particolare dal punto di vista del bilancio.

Chilwell rappresenterebbe un rinforzo di qualità per la fascia sinistra della Juventus. La sua esperienza a livello internazionale e la capacità di fare la differenza sia in fase difensiva che offensiva, con le sue incursioni e cross pericolosi, lo renderebbero una risorsa importante per la squadra.

Oltre a Chilwell la Juventus valuta anche altri nomi per le fasce, possibilmente giocatori che sappiano disimpegnarsi anche come centrali difensivi.

È il caso di Nicolas Tagliafico, giocatore del Lione in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe approdare a Torino per circa 3 milioni di euro.

Intervento riuscito per Cabal

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in merito all'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il difensore colombiano Juan Cabal.

Il calciatore, vittima di un grave infortunio al ginocchio sinistro, ha affrontato una ricostruzione del legamento crociato anteriore.

L'intervento, eseguito questa mattina presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal rinomato dottor Sonnery-Cottet, è stato considerato un successo. Il dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, ha supervisionato l’operazione, confermando la perfetta riuscita della procedura.

A seguito dell'intervento, Cabal intraprenderà ora l'iter riabilitativo, che lo accompagnerà verso il completo recupero e il ritorno all'attività agonistica, al momento Giuntoli penserebbe a Dorgu come sostituto. La Juventus ha annunciato che il difensore avrà un lungo percorso di recupero davanti, ma il club è fiducioso in una ripresa ottimale delle sue condizioni fisiche.