Fra i giocatori della Juventus che in questa stagione hanno maggiormente deluso la critica e i tifosi vi è l'attaccante Moise Kean, arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del Calciomercato estivo, ma che non ha inciso secondo le aspettative, soprattutto in considerazione di quanto aveva mostrato nella stagione precedente in prestito al Paris Saint Germain. Il giocatore è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton entro giugno 2023 per circa 38 milioni di euro (fra prestito e riscatto del cartellino).

In questa stagione, l'attaccante nato a Vercelli ha segnato 5 reti in campionato e un gol in Champions, ma mister Allegri non sarebbe soddisfatto delle sue prestazioni a tal punto che sarebbe pronto a lasciarlo partire.

La Juventus potrebbe decidere di anticipare a questa estate il riscatto del suo cartellino e per poi venderlo già a luglio.

Il giocatore Kean potrebbe lasciare la Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad anticipare l'acquisto del cartellino di Moise Kean per poi venderlo già durante il calciomercato estivo. A quel punto il giocatore potrebbe trasferirsi in una società inglese o eventualmente ritornare al Paris Saint Germain. In Francia la scorsa stagione aveva contribuito alla buona annata dei parigini in campionato e in Champions League segnando anche gol importanti.

In caso di partenza di Moise Kean la Juventus potrebbe sostituirlo con Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà trovare anche un sostituto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a fine giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Angel Di Maria, in scadenza di contratto anche lui a fine stagione: il centrocampista del Paris Saint Germain potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione a 7 milioni di euro netti a stagione.

L'argentino garantirebbe esperienza e qualità, inoltre sarebbe un supporto ideale a giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Rimane da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid ma difficilmente sarà riscattato se la società spagnola vorrà 35 milioni di euro previsti dall'intesa raggiunta fra le parti nell'estate 2020. La Juventus vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, altrimenti potrebbe concentrarsi su altri obiettivi.