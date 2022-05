La Juventus da ormai diversi anni sta puntando molto sui giovani, anche perché ha la possibilità di farli crescere nella propria formazione under 23, come già è capitato ai vari Ranocchia e Fagioli, quest'anno protagonisti con club di Serie B e pronti a essere valutati in estate da Allegri. Ma anche Fabio Miretti, che dopo aver disputato alcune partite di massima serie in questo campionato, potrebbe far parte in pianta stabile della prima squadra bianconera per la stagione 2022-2023.

A proposito di giovani la Juventus avrebbe individuato nel classe 2005 Dzenan Pejcinovic uno dei possibili rinforzi per la Juventus Primavera.

In questa stagione il nazionale tedesco under 17 ha dimostrato qualità importanti segnando 13 gol nell'under 17 dell'Augusta. Una crescita evidente che ha attirato l'interesse non solo della Juventus ma anche del Manchester City. Potrebbe definirsi una sfida di mercato fra le due società, con la Juve che gli darebbe la possibilità di crescere fra Primavera e under 23 e magari diventare - in prospettiva - un giocatore della prima squadra. Il giocatore fa parte della nazionale della Germania under 17.

Pejcinovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Dzenan Pejcinovic, punta dell'Augusta under 19 e nazionale under 17 della Germania.

In questa stagione fra campionato under 17 e competizioni giovanili ha segnato 13 gol.

Il giocatore classe 2005 potrebbe essere acquistato e inizialmente schierato nella Primavera bianconera, anche se non è da scartare la possibilità venga utilizzato pure nell'under 23. Pejcinovic ha nazionalità montenegrina e tedesca, ha fatto parte dell'under 15 del Montenegro prima di scegliere la Germania, con la quale ha giocato nella selezione under 16 e poi con l'under 17.

Con quest'ultima in 13 match ha segnato 16 gol, dimostrando grandi doti in fase realizzativa.

I giovani della Juventus under 23

La Juventus in queste ultime stagioni ha valorizzato tanti giovani grazie all'under 23. Il campionato di Serie C ha agevolato la crescita di vari giocatori, fra questi spiccano anche De Winter, Soulé e Aké.

In particolare l'argentino (che vanta già una convocazione in nazionale maggiore) potrebbe essere integrato nella squadra di Allegri nella stagione 2022-2023, e potrebbe crescere vicino al connazionale Angel Di Maria, che dovrebbe arrivare a luglio a scadenza di contratto nella società bianconera.