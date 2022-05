Angel Di Maria sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. "El Fideo" sarebbe infatti l'obiettivo numero uno per puntellare la trequarti di Max Allegri.

Juve interessata a Di Maria

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato in arrivo dalla Francia, la Vecchia Signora avrebbe offerto un contratto annuale da 7 milioni di euro, che potrebbe convincere il campione argentino a sposare il progetto bianconero. L'innesto di Di Maria colmerebbe varie lacune, sia dal punto di vista tattico (dato che l'argentino è capace di giocare in molte posizioni del campo) ma anche dal punto di vista dell'esperienza e della personalità, sicuramente utili anche in chiave internazionale.

Di Maria potrebbe essere un ottimo acquisto a parametro zero, come quello di Paul Pogba. Infatti, il francese resterebbe l'obiettivo numero uno per puntellare la mediana a disposizione di Allegri nella prossima stagione. Nonostante l'interesse del Paris Saint Germain, la Juventus è pronta a giocarsi le sue carte per riportare a Torino il francese. Dal punto di vista economico i bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto da 7,5 milioni di euro.

Juve, gli addii di Chiellini e Dybala

In casa Juventus intanto è tempo di addii importanti. Infatti la sfida contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, è stata l'ultima all'Allianz Stadium per Giorgio Chiellini e per Paulo Dybala.

Il centrale difensivo è uscito al 16° minuto del primo tempo, salutando il pubblico bianconero che gli ha riservato una standing ovation e diversi cori.

Per lui, si prospetta una possibile avventura in Major League soccer per poi magari successivamente ritornare alla Vecchia Signora, per vestire i panni di dirigente.

Invece è tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala, che dopo sette anni lascia la Juventus. La Joya ha rimarcato il suo attaccamento alla maglia e al popolo bianconero: "Sono stati sette anni bellissimi, vi porterò sempre nel mio cuore".

L'addio era stato annunciato da qualche mese, con l'entourage della Joya che non è riuscito a trovare l'accordo con la società juventina per il prolungamento del contratto. Adesso nel futuro del dieci argentino potrebbe esserci l'Inter di Giuseppe Marotta.

L'avventura di Dybala potrebbe però anche continuare all'estero, visto che sulla Joya ci sarebbe l'interesse di molti top club europei come Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund.