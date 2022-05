La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe definire gran parte delle trattative di mercato del Calciomercato estivo. La società bianconera vuole costruire la rosa della stagione 2022-2023 già a giugno così che Allegri possa lavorare quasi al completo a partire dal ritiro estivo previsto a luglio. D'altronde l'inizio di stagione sarà impegnativo con tanti match in Serie A in previsione della pausa per i mondiali prevista fra novembre e dicembre. Si cercano rinforzi in tutti i settori ma molto dipenderà anche dalle cessioni. A tal riguardo potrebbero partire a centrocampo Aaron Ramsey, Arthur Melo, Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Difficile che possano farlo tutti quanti, possibile che due di questi vengano ceduti in caso di offerta importante. La Juventus intanto lavora ai rinforzi ed oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Si è parlato di Jorginho del Chelsea e di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, negli ultimi giorni diverse notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per Carlos Soler, centrocampista spagnolo che piace anche al Barcellona. Il Valencia vuole circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, somma che i catalani potrebbero non riuscire a garantire per le problematiche economiche delle ultime stagioni. Una situazione che potrebbe agevolare la Juventus e che segue il giocatore da diverse stagioni.

La Juventus potrebbe acquistare Soler a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Carlos Soler. Lo spagnolo potrebbe essere il giocatore ideale per migliorare l'impostazione di gioco e potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro. Somma che potrebbe essere garantita dalla cessione di due fra Aaron Ramsey, Arthur Melo, Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Sopratutto l'americano piace molto alle società inglesi, con il Tottenham che sarebbe pronto ad investire 40 milioni di euro per il suo cartellino. Soler piace anche al Barcellona ma in questo momento la società catalana non vorrebbe spendere tale somma a causa di una situazione economica non ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il settore avanzato. In attesa dell'arrivo di Di Maria, che potrebbe concretizzarsi in questi giorni, la società bianconera starebbe valutando altri giocatori. Piace molto Ivan Perisic, che in caso di mancato prolungamento di contratto con l'Inter potrebbe considerare il trasferimento a Torino. Come punta invece piace Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.