Saranno settimane importanti non solo per il calciomercato ma anche per le questioni politiche riguardanti il mondo del calcio europeo. Come è noto il Tribunale di Madrid ha revocato le misure cautelari nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, società sostenitrici del progetto Superlega. Di conseguenza la Uefa potrà eventualmente sanzionare le stesse. Ne ha parlato in una recente intervista il presidente Aleksander Ceferin, che ha sottolineato di essere stato sorpreso dal comportamento dei giudice del Tribunale dei Madrid (che in precedenza aveva imposto misure cautelari nei confronti delle sostenitrici del progetto Superlega) in quanto non alla Uefa non era stata offerta udienze.

Ribadendo la fiducia nei tribunali spagnoli Ceferin ci ha tenuto a precisare che la Uefa non ha il monopolio di niente e le società sono libere di giocare o meno nelle competizioni della stessa, ovvero Champions League, Europa League e Conference League. Ci ha tenuto però a rimarcare il fatto che ognuno può creare una propria competizione ma questo comporterebbe l'esclusione da quelle della Uefa.

Il presidente ha poi aggiunto che il lancio della Superlega è stato un atto di arroganza, proprio per questo Real Madrid, Barcellona e Juventus non vogliono comunicare con la Uefa.

Il presidente Ceferin ha parlato di possibili sanzioni per Real Madrid, Barcellona e Juventus

''Sanzioni a Real Madrid, Barcellona e Juventus?

Si è possibile, ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l'ingiunzione del Tribunale di Madrid sia arrivata''. Queste le dichiarazioni di Aleksander Ceferin in riferimento alla revoca delle misure cautelari da parte del Tribunale spagnolo nei confronti delle società sostenitrici del progetto Superlega. Il presidente ha aggiunto: 'Noi della Uefa non abbiamo il monopolio di nulla, tutti possono scegliere di essere membri UEFA o no: federazioni e club'.

Non ha poi voluto parlare del presidente della Juventus Andrea Agnelli, sottolineando come il rapporto con lui sia stato sempre aperto e onesto. Ha poi voluto lanciare una critica al presidente del Real Madrid Florentino Perez, con il quale aveva un incontro a Nyon. Un giorno prima dello stesso il dirigente della società spagnola lo ha disdetto dicendo di avere un impegno di basket.

Il comportamento della Uefa nei confronti di Barcellona e Real Madrid

Il presidente Uefa Ceferin ha voluto sottolineare come nonostante il progetto Superlega società come Barcellona, Real Madrid e Juventus sono trattate bene nelle competizioni della Uefa. Basti guadare il cammino europeo del Real Madrid in Champions League, arrivata in finale, ma anche quello del Barcellona nella Champions League femminile. Ceferin ha aggiunto: ''Questo è un evidente segno che le nostre competizioni sono corrette e sane''.