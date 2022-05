Le questioni relative alla società rossonera si stanno protraendo per le lunghe, ma sembra che al termine del campionato ci sarà un forte impulso per un verso o per l’altro: dopo l’interesse mostrato da InvestCorp, nelle ultime ore anche il fondo americano RedBird ha avanzato proposte per l’acquisto della società. Elliott probabilmente al termine di questa stagione prenderà la sua decisione.

Nonostante lo stallo societario, la dirigenza rossonera continua il suo incessante lavoro per individuare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Pioli per la prossima stagione.

Con ogni probabilità ci saranno molti acquisti, alcuni dei quali riguarderanno sicuramente il reparto offensivo, con molti nomi in lizza.

Origi in chiusura, Dybala possibile colpo

L’attaccante del Liverpool Divock Origi avrebbe rifiutato tutte le altre proposte che gli sono arrivate e avrebbe scelto di accasarsi a Milano sponda rossonera per la prossima stagione. Tant’è che la dirigenza rossonera avrebbe già fissato le visite mediche e la conseguente firma del contratto già in questo mese di maggio. L’attaccante belga classe ’95 non ha trovato molto spazio con i Reds in questa stagione e, dunque, ha scelto di liberarsi dal club inglese a parametro zero, tracciando la rotta direttamente verso il Milan.

Oltre ad Origi, potrebbe arrivare un altro colpo a parametro zero: si tratta di Paulo Dybala. L’argentino non rinnoverà con la Juventus ed è alla ricerca di una nuova squadra e la destinazione Milan potrebbe essere la migliore, sia per non fare uno sgarro ai suoi ex tifosi andando a vestire la maglia nerazzurra sia perché al Milan Pioli gli potrebbe ritagliare un ruolo perfetto da trequartista.

Nonostante una stagione con qualche infortunio, l’attaccante classe ’93 ha messo a segno 15 reti in tutte le competizioni e le sue giocate e la sua fantasia potrebbero far comodo al club rossonero.

Romelu Lukaku possibile nuovo obiettivo rossonero

Nelle ultime ore si è fatta insistente una voce che riporta l’interesse della dirigenza rossonera per un nuovo attaccante: Romelu Lukaku.

Come si sa, l’ex Inter non si è trovato benissimo nel suo ritorno in Inghilterra e vorrebbe tornare già dalla prossima stagione in Italia. Dopo aver sondato il terreno sulla volontà del calciatore e della dirigenza inglese per un suo eventuale trasferimento, il club rossonero starebbe pensando di formulare un’offerta già nei prossimi giorni per tentare di riportare in Italia il bomber belga, questa volta sponda rossonera. L’attaccante classe ’93 ha vissuto con la maglia nerazzurra uno dei periodi migliori della sua carriera e, per questo, la volontà di tornare in Italia è molto forte, tanto da portare la dirigenza rossonera ad inserire il colosso belga nella lista dei desideri per la prossima stagione di mercato.