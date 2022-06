Il mercato estivo del Crotone sarà finanziato dalle cessioni. Il club calabrese potrebbe fare cassa dalla vendita di alcuni elementi ambiti in Serie A e in cadetteria. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante Junior Messias, fresco vincitore dello scudetto con la maglia del Milan. Proprio i rossoneri, da ormai alcuni mesi, starebbero valutando l'acquisto del suo cartellino dopo averlo avuto in prestito oneroso da 2,6 milioni di euro.

Crotone, Messias sarebbe in partenza

Le buone prove offerte in campionato sembrano aver convinto il Milan a puntare sulla riconferma di Junior Messias.

Il calciatore, valutato 5,4 milioni di euro dal Crotone, potrebbe essere acquisto dal club campione d'Italia ma per una cifra inferiore.

La dirigenza milanese avrebbe già avviato i contatti con i calabresi con una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime 48 ore, con la possibilità di una chiusura positiva tra le parti.

Una stagione positiva per Messias al Milan

Quella appena conclusa è stata la stagione della consacrazione per Junior Messias. Prima l'arrivo al Milan, poi la rete siglata in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, infine lo Scudetto conquistato all'ultima giornata gli ha regalato il primo titolo nazionale della carriera. In totale nel campionato di Serie A 2021-2022 per la punta sono arrivate 26 presenze con 5 reti.

A Crotone Junior Messias aveva conquistato nel torneo 2019-2020 la promozione in Serie A con il tecnico Giovanni Stroppa, andando poi a siglare nell'annata 2020-2021 nove reti in massima serie nonostante la retrocessione finale in Serie B.

Crotone, le altre possibili operazioni

Il Crotone potrebbe presto cedere il centrocampista Ahmad Benali.

Il calciatore libico, ceduto in prestito a gennaio al Pisa, potrebbe ritornare in Calabria. Il costo del suo cartellino sarebbe di circa 2,5 milioni di euro.

In uscita ci sarebbe poi il difensore Ionut Nedelcearu. Su di lui ci sarebbe l'interesse dello Steaua Bucarest che però non vorrebbe spendere gli 1,5 milioni richiesti dal club rossoblù.

Possibile addio anche per l'attaccante Augustus Kargbo per il quale si sarebbe palesato l'interessamento della Cremonese. A spingere per il suo acquisto sarebbe il nuovo allenatore dei grigiorossi Massimiliano Alvini, che ha già allenato l'attaccante della Sierra Leone nel biennio vissuto sulla panchina della Reggiana.