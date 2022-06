Il calciomercato del Crotone rimane in standby in attesa dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo, a seguito dell'addio di Beppe Ursino dopo 27 anni. Sul fronte delle cessioni potrebbe concretizzarsi un cambio di maglia per l'attaccante Augustus Kargbo con destinazione Cremonese.

In entrata il Crotone starebbe sondando il terreno per un attaccante: è stato accostato ai calabresi il profilo di Roberto Ogunseye del Modena, fresco di promozione in cadetteria con i canarini.

Crotone, Kargbo potrebbe partire

Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi il Crotone potrebbe decidere di separarsi dall'attaccante Augustus Kargbo.

Il calciatore della Sierra Leone sarebbe seguito dalla Cremonese, squadra neopromossa in massima serie.

A spingere per il suo acquisto sarebbe il nuovo allenatore dei grigiorossi, il tecnico Massimiliano Alvini che in passato ha avuto modo di allenarlo alla Reggiana. Già in estate lo stesso allenatore, alla guida del Perugia, aveva tentato di portare in Umbria l'attaccante, anche se l'operazione non era andata a buon fine su volontà della stessa società rossoblù.

Nella stagione 2021-2022 Kargbo ha messo insieme 32 presenze con 3 reti e 3 assist. Dopo due anni in prestito alla Reggiana la punta in rossoblù non ha saputo entusiasmare nonostante le sue buone doti tecniche e atletiche. Con la rifondazione della rosa del Crotone potrebbe essere lui uno dei giocatori "sacrificati" nel mercato estivo.

In passato il valore del suo cartellino era arrivato vicino ai 4 milioni di euro, ma ora esso sarebbe calato anche a causa della retrocessione dei calabresi in Serie C.

Crotone, le altre possibili operazioni

A rientrare a Crotone per fine prestito saranno i centrocampisti Jacopo Petriccione e Luis Rojas. Entrambi i calciatori dovrebbero però essere ceduti.

Sorte analoga per l'attaccante Junior Messias, per il quale il Milan ancora non ha esercitato la clausola di riscatto. Dovrebbe cambiare maglia anche Ahmad Benali, che dopo il prestito al Pisa potrebbe giocare con un'altra formazione di Serie B. Addio probabile anche le il portiere Gianluca Saro seguito dal Monopoli.

In entrata circolano per ora pochi nomi, anche in attesa di conoscere quello che sarà il nuovo Direttore Sportivo del club calabrese. Ad essere accostati agli squali sono stati nei giorni scorsi l'attaccante Roberto Ogunseye del Modena e i difensori Luigi Silvestri dell'Avellino e Marco Bellich della Lucchese.